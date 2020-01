Konečně brexit: Británie po skoro 50 letech odešla z EU. Co se změní?

Britové si nově můžou na dopisy a pohledy nalepit poštovní známky připomínající brexit. U příležitosti vystoupení z Evropské unie je vydala britská pošta. K dostání jsou taky pamětní mince s datem 31. ledna, kdy britské členství v unii po skoro půl století skončilo.

Britové mají za sebou první minuty po brexitu, ale kromě zmíněných příkladů se v jejich životech nic nezměnilo. Británie funguje úplně stejně, jako kdyby stále byla v unii. Nic se tedy nemění ani pro Čechy, kteří v zemi pobývají nebo tam chtějí odjet.

Tento stav bude platit minimálně do konce roku. A to proto, že v okamžiku brexitu vstoupilo v platnost přechodné období, o které požádala sama britská vláda.

Spojené království tak nadále má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové EU. S jedinou výjimkou - nemá už žádné zastoupení v evropských institucích nebo na schůzkách členských států EU, byť se bude muset všemi unijními rozhodnutími řídit.

Po dobu platnosti přechodného období si Češi žijící v Británii zachovávají svá dosavadní práva. Občané unie taky můžou do Británie dál odjíždět za prací. Ti, kteří už tam jsou, o svá práva nepřijdou ani po skončení přechodného období.

Lidé, kteří na britské ostrovy odjedou pracovat až nyní, po 31. lednu, to ale budou mít výrazně složitější - jejich případnou žádost o usazení budou úřady posuzovat jednotlivě a dá se očekávat, že ji v řadě případů zamítnou. Záležet bude hlavně na výši výdělku: čím vyšší, tím větší šance, že budou moci ve Spojeném království zůstat.

Přechodné období je možné prodloužit o maximálně dva roky. Britská vláda to ale opakovaně vyloučila.

Dohoda o volném obchodu

Během přechodného období budou země EU a Británie vyjednávat o dohodě o volném obchodu. "Evropská pravidla nebudeme respektovat. To my budeme mít naše vlastní zákony pod kontrolou," prohlásil například britský premiér Boris Johnson. Vyloučil tedy, že by jeho vláda nadále dodržovala některé předpisy platné v unii, například ty, jež se týkají kvality a bezpečnosti výrobků, pravidel pro poskytování státní podpory firmám nebo ochrany spotřebitelů a zaměstnanců.

Jenže právě na tom EU trvá, jinak není ochotna domluvit se s Brity na dohodě, která by zajistila vzájemné obchodování zcela bez cel či kvót na množství dovezeného zboží.

"Británie se rozhodla odejít, takže z hlediska jednotného unijního trhu nemůže mít ty výhody, které mají členské státy," upozorňuje i český premiér Andrej Babiš (ANO).

Pokud se Británie s unií během přechodného období nedomluví, začnou se vzájemné obchodní vztahy řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Na řadu zboží by se tak vztahovala cla. Ta jsou přitom leckdy vysoká, například na auta dosahují 10 procent a na některé zemědělské výrobky až několik desítek procent.

Pro firmy by to znamenalo výrazné narušení stávajících obchodních vztahů. Česká spořitelna odhadla, že v Česku by kvůli tomu přišlo o práci až 40 tisíc lidí.

Dopad na Británii by byl přitom výrazně vyšší než na EU. Spojené království do zemí unie posílá víc než 40 procent svého vývozu, zatímco EU jako celek v Británii umisťuje zhruba šest procent svého exportu.

Česko-britský obchod

Český obchod s Británii dosahuje roční výše zhruba 280 miliard korun. Česko na britské ostrovy výrazně víc vyváží, než kolik zboží a služeb z nich dováží. Podnikatelé se ale musí připravit na změny i v případě, že se EU a Británie na obchodní dohodě nakonec domluví. Už teď je jasné, že po skončení přechodného období nastanou kontroly na hranicích - bude nutné zjišťovat původ zboží nebo to, zda splňuje například bezpečnostní standardy.

Byznys s Británií by se oproti současnosti nezměnil jedině tehdy, pokud by se Londýn rozhodl i po brexitu zůstat členem jednotného evropského trhu a evropské celní unie. To ale britská vláda naprosto vyloučila.

Během přechodného období EU a Británie nebudou jednat jen o pravidlech pro obchod, ale například i o pokračování spolupráce tajných služeb v zájmu boje proti terorismu. I pro tuto oblast je potřeba společná pravidla teprve domluvit.

