Oblíbená skotská premiérka tlumí vládní skandál. Kauza může ovlivnit i nezávislost

Skotská vláda a hlavně její premiérka Nicola Sturgeonová právě zažívají menší politický otřes. Opozice po velmi oblíbené političce požaduje odstoupení. Její předchůdce a bývalý mentor Alex Salmond ji zase označuje za zrádkyni.

Celá aféra se točí právě kolem bývalého skotského premiéra a předsedy Skotské národní strany (SNP) Alexe Salmonda. Toho před třemi lety několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování. Skotská vláda tehdy už v čele s Nicolou Sturgeonovou proti němu vedla vyšetřování, které skončilo u soudu. Salmond ale proces vyhrál.

A právě vyšetřování parlamentu vyvolává několik otázek. Sturgeonová je momentálně vyslýchána proto, že údajně v té době lhala o tom, kdy se o obviněních dozvěděla. Ačkoliv se jedná o rozdíl v řádu dní, opozice se snaží dokázat, že lhala vědomě, a tudíž porušila ministerský kodex.

Celá skotská vláda je pak nařčena z toho, že případ dohnala až k soudu, ačkoliv věděla, že má jen malou šanci vyhrát. Proces přitom stál skotskou vládu asi půl milionu liber, v přepočtu více než 15 milionů korun.

Sám Salmond tvrdí, že je obětí spiknutí, které mělo za cíl očernit jeho jméno.

"Klíčové je, jestli Sturgeonová uvedla parlament v omyl vědomě, nebo náhodou. Takže je to vlastně celé o tom, co si kdy kdo myslel, což je velmi těžké dokázat. Nemáme dostatek důkazů, které by toto nařčení potvrzovaly nebo vyvracely," vysvětluje pro server Aktuálně.cz profesor politologie z Glasgowské univerzity Christopher Carman.

Pokud by se prokázalo, že Sturgeonová kodex porušila, technicky by rezignovat nemusela. Zvyklostí ale je, že se premiér v takovém případě vzdá funkce, říká Carman.

Spor o podobu nezávislosti

V současné debatě jsou velmi aktivní skotští konzervativci. Podle politologa se tak snaží získat podporu voličů - skotská premiérka je totiž dlouhodobě nejoblíbenější političkou nejen ve Skotsku, ale i v celé Británii.

"Konzervativci tvrdí, že se skotskými politickými institucemi je něco zásadního špatně, což je vlastně velmi silný argument proti skotské nezávislosti. Pokud skotská demokracie nefunguje a skotská vláda to nechce napravit, jak tvrdí konzervativci, pak je otázkou, jestli by Skotsko mohlo fungovat jako samostatná země," dodává Carman, který se na britskou a skotskou politiku zaměřuje.

Proč by se ale Alex Salmond snažil za každou cenu zdiskreditovat svou nástupkyni? Jak Sturgeonová neustále opakuje, Salmonda považovala za blízkého přítele a svého mentora. Právě on ji na její současnou roli léta připravoval. Jejich spor teď navíc rozděluje celou stranu, což by mohlo ovlivnit blížící se květnové volby do skotského parlamentu.

"Už dlouho, dokonce ještě před referendem o nezávislosti v roce 2014, se v SNP diskutovalo o tom, jak agresivně má strana nezávislost prosazovat," tvrdí Carman.

Agresivnější křídlo strany si nezávislost přeje co nejrychleji a bylo by ochotné uspořádat referendum, i kdyby s ním britská vláda nesouhlasila. To jsou podporovatelé Alexe Salmonda. Naopak podporovatelé Nicoly Sturgeonové chtějí jednat krok za krokem. Ještě před hlasováním možnost prodiskutovat a zajistit, že má samostatnost Skotska dostatečnou podporu u veřejnosti.

Vládní skandál s obrovským vlivem

Tento boj o budoucnost strany ale ve výsledku ovlivňuje samotnou nezávislost země. Od loňského jara průzkumy ukazovaly, že podpora nezávislosti mezi lidmi roste - dlouhodobě se držela nad 50 procenty. Za to mohl podle Carmana jak brexit, se kterým většina Skotů nesouhlasila, tak pandemie koronaviru, kterou britský premiér Boris Johnson na rozdíl od Sturgeonové z počátku zlehčoval.

V posledních průzkumech od doby, kdy Sturgeonová začala svědčit před parlamentem, ale podpora nezávislosti mírně klesla. V některých z nich se dokonce propadla i pod klíčových 50 procent.

"Myslím, že by to mělo SNP vést k zamyšlení. Pokud se podpora nezávislosti propadne jen kvůli nějakému menšímu skandálu ve vládě, pak je otázkou, jak silná ta podpora ve skutečnosti je. Hodně Skotů si nezávislost opravdu přeje, ale pět až sedm procent voličů ji podporuje jen velmi mírně," poukazuje na poslední statistiky politolog.

Scottish independence voting intention (excl. undecideds):



Yes: 49% (-2)

No: 51% (+2)



via @YouGov, 04 - 08 Mar

Chgs. w/ Nov 2020https://t.co/C4sCofH2RJ — Britain Elects (@BritainElects) March 11, 2021

Přesto má SNP zatím největší podporu voličů. O referendu se tak nejspíš nerozhodne dřív než v květnu, kdy si Skotové budou volit nové složení parlamentu. Pokud by SNP Nicoly Sturgeonové opět vyhrála, je pravděpodobné, že bude požadovat nové referendum o nezávislosti. Britský premiér Johnson se ale proti tomu v minulosti jasně vymezil.

Jak by proti případnému odmítnutí reagovala Skotská národní strana, je velkou otázkou. Pokud budou slyšení Sturgeonové pokračovat a ona by byla nucená rezignovat, není jasné, kdo by se stal jejím nástupcem. Strana by si musela vybrat, jestli chce pokračovat ve smířlivé politice současné premiérky, nebo nasadí ráznější tón a bude směřovat k nezávislosti za každou cenu.

Video: Borise Johnsona ve Skotsku vypískali