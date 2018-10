Bojové sporty, mafie a noční razie. Vydali jsme se po stopách vrahů Jána Kuciaka

Loni v únoru se Tomáš Szabó a Miroslav Marček podle vyšetřovatelů vydali do Velké Mači, aby zabili slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka. Zastřelili i jeho snoubenku Martinu Kušnírovou a z místa činu utekli. O osm měsíců později je slovenská policie zatkla v jihoslovenské obci Kolárovo. Podívejte se v rekonstrukci na to, jak vražda Jána Kuciaka probíhala. Foto: Jakub Plíhal

Reportáž z jihoslovenského Kolárova, kde policie zatkla podezřelé z vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Kolárovo (od naší zvláštní zpravodajky) - Kolárovo na jihozápadním Slovensku se často popisuje jako ospalé městečko, ve kterém způsobila rozruch až policejní razie.

Na konci září zde policisté zadrželi osm osob podezřelých z podílu na vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Čtyři z nich skončili ve vazební věznici, zbytek byl propuštěn a moc se toho o nich neví.

Stejně jako o Kolárově, kde podezřelí z nájemné vraždy žili.

Měsíc po policejní akci tady život zase plyne v zajetých kolejích. Alespoň tak to vidí primátor Arpád Horváth. "Už se o tom nemluví ani v hospodě. Kolárovo žije poklidným životem," tvrdí muž, který v čele města stojí už 12 let a hodlá pokračovat i po volbách, které ho čekají za dva týdny. Kandiduje za Stranu maďarské komunity a ve městě, kde 85 procent obyvatel tvoří Maďaři, má šanci být zvolený už počtvrté v řadě.

"Osobně ty dva neznám, jen jejich rodiče," říká o Tomáši Szabóovi, který podle vyšetřovatelů vraždu Kuciaka a Kušnírové provedl, a jeho bratranci Miroslavu Marčekovi, který ho na místo činu dovezl. Udržuje dojem, že Kolárovo leží v ústraní veškerého zájmu a žije vlastním životem. Zatýkání podle něj mezi lidmi způsobilo překvapení a šok, jinak ale život běží dál.

První zdání ale může klamat. Jihozápadní Slovensko dlouho ovládala maďarská mafie a policejní razie z konce září naznačuje, že Kolárovo není jen ospalé městečko u maďarských hranic.

Dunajskostredské podsvětí

Kolárovo leží na Žitném ostrově v úrodném kraji podél toku Dunaje, kde se mluví víc maďarsky než slovensky. A podle primátora Horvátha město celkem prosperuje a na kriminalitu si nemůže stěžovat. Obyvatelé v minulosti žili z pěstování zeleniny a později je zaměstnávala továrna na slavné motorky Babeta. Teď je v kraji hlavním zaměstnavatelem fabrika Samsung Galanta nebo Nokia ve dvacet kilometrů vzdáleném Komárnu.

Jak ale napovídá styl větších rodinných domů v Kolárově, svou zlatou éru oblast prožila v 90. letech, kdy tady začala podnikat mafie z okresního města Dunajská Streda.

"S kriminalitou tady problémy nemáme. Ta dva roky stará neobjasněná vražda byla šok, ale třeba v Dunajské Stredě je to horší," odvádí primátor pozornost na jen 40 kilometrů vzdálené nechvalně proslulé centrum dunajskostredského podsvětí.

A právě zmíněná vražda podnikatele Petra M. z roku 2016 a nyní zatčený Tomáš Szabó je pojítkem, které dunajskostredskou mafii spojuje i se smrtí Jána Kuciaka. Myslí si to novinář z maďarsky psaného slovenského portálu Paraméter.sk David Barak.

"Zajímavé podle mě je, že se nikde v médiích neobjevují informace o dalších dvou zadržených, které policie později propustila," říká Barak deníku Aktuálně.cz. Jeden z nich byl podle něj do vraždy podnikatele zapletený.

Obyčejní siláci a nájemní vrazi

Také Tomáš Szabó, kterého policie 29. záři zatkla, toho měl s mrtvým podnikatelem Petrem M. hodně společného. Svého času mu dělal i ochranku. Podle Baraka dokonce existuje podezření, že Szabó už má v kariéře nájemného vraha něco za sebou a v roce 2016 to byl právě on, kdo uprostřed noci spícího podnikatele zastřelil.

"Tihle chlapi, které si v Kolárově zadavatelé vraždy Jána Kuciaka najali, jsou obyčejní siláci. Dělali exekuce, podvody, možná že i předtím spáchali nějaké vraždy. Tomáš Szabó dělal bojové sporty. Dunajskostredská mafie je až legendární podsvětí s velkou tradicí bojových sportů. Tady je v každé vesnici tělocvična, kde se cvičí jiu-jitsu," vysvětluje Barak.

Pozornost podle něj poutá muž, kterého policie po razii na podezřelé z vraždy Jána Kuciaka propustila. Do médií se dostaly pouze informace o tom, že jde o muže vlastnící firmu, která údajně vydělává na projektech dotovaných z evropských fondů.

"To je to, na čem teď místní mafie vydělává," myslí si novinář, který se zabývá jihoslovenským organizovaným zločinem. "Dostali jsme se do období, kdy se dá vydělávat na eurofondech a podsvětí je tak trochu marginalizované. Mají na starosti už jen drogy, různé podvody, ale nic velkého jako v 90. letech. Kdo tehdy zbohatl, teď vede legální obchody," popisuje.

Spíše než naprostý šok znamená policejní razie v malém městečku nepříjemnou připomínku chapadel podsvětí. Mafie, která na jihu Slovenska ještě nezmizela ze scény.

