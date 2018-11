Boj s migrací, plán pro Afriku. Babiš chce představit své plány šéfovi EK Junckerovi

Český premiér Andrej Babiš bude v pátek 16. listopadu v Bruselu jednat i o plánovaném prodeji ostravské hutnické firmy ArcelorMittal, který vzbuzuje obavy odborářů.

Helsinki (od našeho zpravodaje) - Premiér Andrej Babiš (ANO) osobně představí předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeovi Junckerovi své plány na to, jak řešit migrační krizi. Babiš se s ním sejde v pátek 16. listopadu v Bruselu, jak deníku Aktuálně.cz potvrdily tři zdroje, které se na přípravě schůzky podílejí.

Babiš bude v Bruselu jednat i o plánovaném prodeji ostravské hutnické firmy ArcelorMittal, který vzbuzuje obavy tamních odborářů. Kvůli tomu se sejde s eurokomisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou.

"Vysloví české obavy," řekl Aktuálně.cz mimo záznam dobře informovaný zdroj.

S Junckerem se Babiš chystá mluvit hlavně o svých nápadech na to, jak zastavit nelegální migraci do Evropy. Už v létě prohlásil, že v tomto ohledu přijde "s návrhem pro celou Evropu".

Babiš opakuje, že Afrika potřebuje takzvaný Marshallův plán, tedy program rozsáhlých investic a pomoci, které by zlepšily život tamních lidí. Ti by pak ztratili motivaci odcházet do Evropy.

Lepší kontrola hranic

Podobný program už ale Evropská komise představila a vede jednání s řadou afrických zemí o tom, aby lépe kontrolovaly své hranice nebo aby přijímaly zpět své občany, kteří v Evropě požádají o azyl, ale nedostanou ho.

Několik afrických zemí opakovaně navštívila například i německá kancléřka Angela Merkelová a s jejich lídry jednala o investicích, které by posílily jejich ekonomiku. Babiš minulý měsíc uvedl, že by mohl jménem EU vyjednávat s Marokem a snažit se tak přispět k boji s migrační krizí. Babiš byl v druhé polovině osmdesátých let československým obchodním delegátem v Maroku.

"Já jsem byl v Maroku pět let, mám tam nějaké kontakty," řekl Babiš.

Přes Maroko se migranti z různých afrických zemí snaží dostat do Španělska, tedy na území Evropské unie. Do Španělska momentálně přichází víc žadatelů o azyl než do Itálie a Řecka. Proud nelegálních migrantů do Evropy se ale celkově oproti vrcholu migrační krize v roce 2015 snížil o zhruba 95 procent.

Babiš uvedl, že už požádal o návštěvu v Maroku a v Alžírsku, do Prahy naopak přijede tuniský premiér. EU by podle Babiše měla s vybranými zeměmi Afriky uzavřít podobnou dohodu jako v roce 2016 s Tureckem. Tato smlouva prakticky zastavila migraci přes Turecko do Řecka, což byla do té doby hlavní migrační trasa.

"To znamená dát těmto zemím peníze, aby pomohly zastavit ilegální migraci," prohlásil o afrických státech Babiš. Taky o tomto konceptu už představitelé EU s několika africkými zeměmi jednají.

Prodej ostravské huti

S eurokomisařkou Vestagerovou bude Babiš jednat o budoucnosti ostravské huti. Její současný majitel, firma ArcelorMittal, ji prodala indické skupině Liberty House.

Odboráři v podniku, který má i s dceřinými firmami téměř 7000 zaměstnanců, se obávají, že nový vlastník nepředstavil žádné záruky ohledně budoucnosti firmy. Taky premiér Babiš chce, aby společnost Liberty House písemně deklarovala plán a výši investic do ostravských oceláren a představila víceletý investiční plán.

ArcelorMittal musí ostravskou huť prodat kvůli tomu, že koupil italské ocelárny ILVA, největší ocelárny na světě, a měl by tak v Evropě příliš velký podíl na trhu. Prodej firmě Liberty House musí ještě schválit Evropská komise, která v EU dohlíží na zachování férové hospodářské soutěže na jednotném evropském trhu. Záležitost má v komisi na starosti právě eurokomisařka Vestagerová, s níž se Babiš v Bruselu sejde.

Video: Merkelová jednala s Babišem o migraci. Proti jeho návštěvě protestovaly desítky lidí