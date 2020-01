Boj s čistým zlem. Na Slovensku začal soud s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka

Na Slovensku začalo hlavní líčení se čtyřmi obžalovanými v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Před specializovaným trestním soudem v Pezinku nedaleko Bratislavy stojí Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček.

Státní prokurátor začal předčítat žalobu v případu, který před dvěma lety otřásl Slovenskem. Do domu sedmadvacetiletého Jána Kuciaka v obci Velká Mača se večer 21. února 2018 vloupal maskovaný muž. Třemi ranami do srdce zabil mladého novináře a jednou ranou do hlavy i jeho partnerku. Připlížil se zpátky do auta na okraji vesnice, kde na něj čekal jeho komplic, a oba společně ujeli.

Dva vrazi a osoba, která si je najala, za hrůzný čin dostali dohromady 50 tisíc eur (1,26 milionů korun). Cílem bylo umlčet novináře, který rozkrýval korupční kauzy a mafiánské praktiky na Slovensku sahající do vysoké politiky.

Před specializovaným trestním soudem v Pezinoku stojí celkem čtyři lidé. Podnikatel Marian Kočner je podezřelý z objednání novinářovy vraždy, při které byla zastřelena i jeho partnerka. Kočnerova známá Alena Zsuzsová měla vraždu objednat a Tomáš Szabó s Miroslavem Marčekem vykonat.

Marian Kočner i Alena Zsuzsová se u soudu k vraždě Jána Kuciaka nepřiznali a tvrdili, že jsou nevinní. Marček naopak vinu ze zločinu přiznal.

V případu byl ještě pátý obviněný, zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruskó. Ten se ale dohodl s prokurátorem na 15letém trestu vězení a tuto dohodu loni v prosinci schválil soud. Ostatním v případě, že soud prokáže jejich vinu, hrozí doživotí.

"Už zítra začne boj s čistým zlem," napsal v předvečer největšího slovenského procesu v novodobé historii Jozef Kuciak, bratr zavražděného novináře.

V jednací místnosti se na lavici svědků sešly rodiny Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Celý prostor střeží ozbrojené bezpečnostní složky.

Kuciakovi rodiče požadují u soudu bolestné a také náhradu nákladů na pohřeb Jána Kuciaka. Vyplacení nákladů na pohřeb si nárokuje také rodina Martiny Kušnírové.

Slovenský deník SME píše, že Marian Kočner se během proslovů jejich právníků mírně usmívá.

Investigativní reportér Ján Kuciak pracoval pro server Aktuality.sk. Jeho vražda vyvolala největší demonstrace od pádu komunismu. Na začátku března 2018 celkem 120 000 lidí na shromážděních ve slovenských i dalších městech opakovaně protestovalo proti premiérovi Robertu Ficovi a ministrovi vnitra Robertu Kaliňákovi, proti propojení politiků a mafie a proti skandálům politiků. Protesty vedly až k pádu vlády.

Obžaloba se nyní kromě vraždy novináře Kuciaka a jeho partnerky týká i vraždy podnikatele Petera Molnára z roku 2016, z níž jsou podezřelí Szabó a Marček.