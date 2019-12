Zprostředkovatel vraždy Kuciaka uzavřel novou dohodu, odsedí si 15 let

Radním Karlovarského kraje pro sport se stal žokej Josef Váňa (ANO). V radě nahradí nedávno zesnulou Danielu Seifertovou (ANO), která měla na starosti kulturu a památkovou péči. Váňu do funkce uvedla končící hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Radní pro sport je takzvaná uvolněná funkce, což znamená, že ji Váňa bude vykonávat na plný úvazek a brát za ni plný plat.

Váňa řekl, že nabídka od hejtmanky na vstup do krajské rady vyvolala v rodině velkou polemiku. Velkou část řízení stáje ale předal synovi, a je tak spíš už poradcem. "Ale pravda, nedovedu si představit, jak mě budou bolet záda, když nebudu moci pár dní jezdit na koni. Abych pravdu řekl, ani nevím, jak to bude časově náročné pro mě tato práce, sedět tady v kanceláři. Já jsem nikdy nebyl kancelářská krysa a radši budu někde pracovat v terénu, než abych seděl za stole, to jsem nikdy neuměl. Tak uvidím, jak do toho vklouznu," uvedl sedmašedesátiletý dostihový jezdec, chovatel a trenér.