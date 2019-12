Měla ráda peníze a padouchy. Kdo je Kočnerova volavka, která chystala vraždu Kuciaka

Roman Cuprik, deník SME

Ve čtvrtek slovenský soud v Pezinku rozhodl o obžalobě podezřelých z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové a stanovil na leden termín hlavního procesu. Zprostředkovatelkou vraždy, kterou si objednal podnikatel Marian Kočner, měla být Alena Zsuzsová. Její profil přinesl slovenský deník SME.

Jak se stane z obyčejné ženy žijící na okraji Komárna člověk obviněný z vražd tří lidí? Alena Zsuzsová měla ráda peníze, flirt a padouchy.

Po čtvrtečním soudu je obžalovaná z vraždy novináře Jána Kuciaka, jeho snoubenky Martiny Kušnírové a exprimátora Hurbanova Laszlóa Basternáka.

Ačkoliv detaily z jejího života dodnes nejsou známé, z výpovědi na policii, výsledků vyšetřování a rozhovorů se svědky se dá načrtnout její příběh.

Zsuzsová od malička žila v rodinném domě na okraji Komárna s výhledem na pozůstatky středověkých hradeb. Od roku 1996 do roku 2013 podnikala s nábytkem a měla několik italských společníků.

Žila s komárenským podnikatelem Mariánem Markovičem. Ten svým vzezřením připomíná klasické mafiány z dob premiéra Vladimíra Mečiara. Na sociálních sítích rád ukazuje svoje potetované tělo, zbraně, velká auta a pitbula.

Okolo roku 2003 s ním měla dceru Miu. Vychovávali ji spolu asi čtyři roky a v roce 2007 se rozešli. Zsuzsové se nedařilo ani v podnikání a měla finanční problémy. Ještě donedávna měla dluh na daních víc než 52 tisíc eur (více než 1,3 milionu korun).

Seznámení s Kočnerem

Pár roků po rozchodu, když její byznys viditelně upadal, začala Zsuzsová z falešného profilu na sociálních sítích psát různým vlivným mužům. Mezi jejími prvními známými cíli byl šéf strany Sme rodina Boris Kollár.

Okolo roku 2008 se s ním několikrát setkala a snažila se mu podle Kollára předat nějaké pozemky a žádala peníze pro svou dceru.

"Nějaké peníze jsem jí dal. Působila na mě jako normální žena, která nedokáže uživit svoje dítě. Neměl jsem pocit, že je nějaká kšeftařka. Od té doby nic," řekl po jejím zatčení pro televizi Markíza Kollár.

Pozemky nabízela podle Kollára i Kočnerovi, tehdy s ním ještě nespolupracovala.

Zřejmě v té době začal jejich stále bližší vztah. Po rozchodu Zsuzsové s Markovičem se Kočner staral o její dceru a podle výpovědi bývalého příslušníka tajné služby SIS Petera Tótha byli milenci.

Tóth vystupuje v pozici utajeného svědka (nyní již vystupuje veřejně). Na otázku k tomuto tématu všeobecně odpovídá slovy, že média mají špatné informace.

Kočner podle matky Zsuzsové chtěl, aby ho její vnučka oslovovala kmotře. Ze zveřejněných soudních usnesení vyplývá, že Kočner pravidelně Zsuzsové posílal peníze. Nejdřív to bylo dva tisíce eur (51 tisíc korun), později 1400 (více než 35 tisíc korun).

"Každému říkala, že se zná s Kočnerem, vozila se v drahých autech, jezdila na dovolené, chovala se arogantně," popsal jeden ze sousedů Zsuzsové, který nechtěl být jmenovaný.

Začala dělat politiku

V roce 2010 se Zsuzsová zapojila do komunálních voleb v Hurbanově. Tehdy vrcholil i spor mezi tehdejším hlavním kontrolorem města Lászlem Basternákem a Romanem Ostružlíkem. Oba kandidovali na primátora.

Zsuzsová pomáhala Ostružlíkovi s kampaní, podporovala ho finančně, tiskla mu plakáty a podle portálu Aktuality.sk se minimálně jednou účastnila jeho předvolebního mítinku. Spolupracovala při tom se Zoltánem Andruskóem, který je také obviněný z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Basternák v průběhu kampaně přežil střelbu i nastraženou výbušninu. Nakonec ho zastřelil v červnu 2010 estébák Štefan Kaluz, který si za to odpykává 25letý trest vězení.

Policie zadržela jeho bývalého kolegu Vladimíra Mosnára a dalších šest lidí. Vzápětí Zsuzsovou obvinila z objednání Basternákovy vraždy.

Začíná lovit

Zhruba v roce 2012 a 2013 začíná Zsuzsová podle informací z vyšetřování intenzivněji oslovovat vlivné lidi. Komunikaci s nimi si archivuje, což může znamenat, že je později chtěla vydírat.

Jako Aya Alia na Facebooku v dubnu 2012 osloví Daniela Lipšice a komunikaci se snaží vést k erotickým tématům. Začátkem června jí Lipšic napsal, že se mu někdo naboural do jeho facebookového profilu, a od té doby byl v odpovědích daleko strožejší.

V roce 2013 začala psát prokurátorovi Renému Vanekovi, který si s ní psal prakticky až do jejich zatknutí. Nedávno proto skončil ve funkci náměstka generálního prokurátora. Ve stejný rok napsala i tehdejšímu zástupci šéfredaktora deníku SME Lukáši Filovi, který je dnes vydavatelem Deníku N.

Psala si i s bratislavským županem Jurajem Drobou a místopředsedou parlamentu Martinem Glváčem. Není jasné odkdy.

Zapletla se také do kauzy Bonaparte. Andruskó, který po zadržení spolupracuje s policií, policistům řekl, že Zsuzsová ho v minulosti poprosila, aby pomohl zamést stopy po firmě Real Forum Invest, která stavěla bytový komplex Bonaparte. V té době v ní byl i Ladislav Bašternák. Budovu dostavěli v roce 2011.

Andruskó sehnal maďarského občana jménem József Pál Mészáros. Jde o bílého koně, na kterého původní majitelé společnost přepsali v roce 2013.

V létě 2017 se veřejnost dozvěděla, že Tóth zakládá stranu Cíl. Podpořil ji i Kočner a spekulovalo se, že do ní časem vstoupí. On sám to nepopřel. Zsuzsová pomáhala sbírat podpisy na její založení, ale nakonec jich nebylo dost.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové

Vraždu Zsuzsová poprvé Andruskóvi podle policie navrhla na přelomu let 2017 a 2018. Slíbila, že mu za to odpustí dvacetitisícový dluh, a ještě dalších 50 tisíc připlatí. Neřekla mu ale, že cílem je novinář.

Zsuzsová podle Andruskóvy výpovědi zmínila, že vraždu objednává pro Kočnera. Andruskó na to najal dvojici bratranců, Tomáše Szabóa a Miroslava Marčeka.

Měsíc před vraždou, někdy mezi 22. lednem a 1. únorem 2018, Zsuzsová zároveň zmizela ze seznamu dlužníků finanční správy, což může znamenat, že našla peníze na vyplacení svých dluhů.

Vykonavatele vyplatila už den po vraždě. Když jí Andruskó oznámil, že zabil i Martinu Kušnírovou, ačkoliv o ní nebyla řeč, byla podle policie naštvaná. O čtyři dny později, když policie našla těla, Szabó a Marček chtěli víc peněz a také je dostali.

Zsuzsová pomáhala svému dobrodinci Kočnerovi i poté, co ho pár měsíců po vraždě v červnu 2018 uvěznili kvůli kauze padělání směnek. Kočner z vazby posílal zprávy pomocí takzvaných motáků. To jsou tajné lístečky, které se vězeň snaží ukrýt před dozorci. Převzal si je Tóth, což přiznal ve své výpovědi utajeného svědka.

Kočner přes lístečky údajně oslovoval více vlivných lidí ze Směru a z okolí této strany, Zsuzsová mu naopak přes Tótha posílala vzkazy od věštkyně, kterou mu předtím dohodila a které Kočner věřil.

Kromě toho po únorové vraždě údajně plánovala další vraždu prvního náměstka generálního prokurátora Petra Šufliarského. Ten naznačil, že je za tím opět Kočner. "Za tím, že Marián K. sedí, jsem já. Koordinoval jsem jisté věci. A nevím, jestli to nebyla právě ta poslední kapka, která byla za rozhodnutím mě sundat," řekl.

Zsuzsovou zatkli 28. září 2018. Přestože ji mnozí vlivní muži znali, o svých vztazích s ní mlčeli, než na ně upozornila média.