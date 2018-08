Trumpa čeká test síly: Když v Ohiu propadne, hrozí mu obrovské trable. Smést ho může "modrá vlna"

Listopadové volby do Kongresu budou referendem o Trumpovi. A jejich výsledek může napovědět už zvláštní úterní souboj v Ohiu.

Columbus (USA) - Republikáni tady měli své jisté. Od začátku 80. let v tomhle volebním okrsku uprostřed Ohia ve volbách do Kongresu vždy vyhrál jejich kandidát. Byl to spolehlivě červený obvod, v duchu tradičního barevného označení amerických republikánů.

Jenže teď se může přebarvit na modrou, což je zase barva amerických demokratů. A pro prezidenta Donalda Trumpa by tahle změna barev předpovídala opravdu velké problémy.

Pojem "impeachment", tedy možná snaha demokratů odvolat jej z funkce, by najednou dostal mnohem reálnější obrysy.

Prezident to ví a minulou sobotu přijel do Ohia, aby na předvolebním shromáždění před úterními zvláštními volbami do Kongresu osobně podpořil republikánského kandidáta Troye Baldersona.

"Troy Balderson, to je ten muž. Vezměte přátele, vezměte sousedy, vezměte rodinu a jděte ho volit," vyzval Trump voliče před úterními volbami.

Průzkumy ukazují, že jeho souboj s demokratem Dannym O´Connorem nemá předem daného vítěze. Vyhlídky obou kandidátů jsou v okrsku, na jehož mapu si republikáni posledních třicet pět let mohli napsat "tady je naše", naprosto vyrovnané.

Na rozdíl od regulérních voleb do Kongresu, které se budou konat letos 6. listopadu a ve kterých budou obhajovat své pozice všichni členové dolní Sněmovny reprezentantů a třetina senátorů, půjde v úterý jen o jedno křeslo.

Rozhodne se, kdo za tento okrsek usedne na uvolněné místo ve sněmovně po předchozím republikánském kongresmanovi, který letos v lednu předčasně rezignoval na svůj mandát.

Červená, nebo modrá vlna?

Přestože půjde jen o jedinou pozici ve sněmovně, která má celkem 435 členů, upírá se do Ohia obrovská pozornost politiků, politologů a médií. Výsledek úterních voleb může hodně napovědět, co Spojené státy čeká v klíčových listopadových volbách do Kongresu.

V současnosti mají v obou komorách Kongresu většinu Trumpovi republikáni. Kdyby ale o ni přišli, znamenalo by to pro prezidenta jistotu, že neprosadí žádné velké zákony.

Demokraté by navíc zahájili sérii vyšetřování administrativy i Bílého domu a velmi pravděpodobně by otevřeli proces výše zmíněného "impeachmentu", vynuceného odchodu Trumpa z Bílého domu.

"Myslím, že to může být červená vlna," předpovídal Trump na sobotním shromáždění, že republikáni vyhrají nejen v úterý, ale že na podzim uhájí i Kongres. Demokraté naopak věří ve svou "modrou vlnu".

Politologové jsou po zkušenosti z prezidentských voleb 2016, kdy většina z nich neodhadla Trumpovo vítězství, ve svých předpovědích opatrní. Mluví o vyrovnaných šancích.

Vše je o Trumpovi

Na jednom se ale shodnou: rozdílovým prvkem, na kterém se bude v úterý i v listopadu lámat volební výsledek, je právě Donald Trump.

Volby do Kongresu, které se konají na konci druhého roku úřadu nového prezidenta, v USA tradičně bývají svého druhu referendem o jeho vládnutí. Voliči sice před sebou mají konkrétní kandidáty do Kongresu, ale o jejich volbě více rozhoduje, jak hodnotí dosavadní výkon prezidenta.

V Trumpově případě to podle různých indicií platí ještě mnohem více. A nejlepším příkladem je právě volební obvod, o který půjde v úterý.

Před dvěma roky zde v prezidentských volbách pro Trumpa hlasovalo 52 procent voličů, o 11 procentních bodů více než pro demokratku Hillary Clintonovou.

Aktuálně ale tady Trumpa vidí pozitivně jen 46 procent voličů, zatímco 49 procent je s prezidentem nespokojeno. A důvodem je demografické složení okrsku, jehož značná část spadá do předměstí města Columbus.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

Předměstí začínají být kritická

Žijí zde vzdělanější, bohatší bílí voliči. V roce 2016 dali Trumpovi svůj hlas, teď už ale mnozí z nich o jeho politice pochybují. Pro tyto movitější voliče nejsou rozhodující Trumpovy úspěchy v ekonomice, kdy americké hospodářství v posledním čtvrtletí zaznamenalo nejrychlejší růst (4,1 % HDP) za posledních 15 let.

Spíše jim vadí Trumpův konfliktní politický styl, který překračuje normy, jež by chtěli u prezidenta Spojených států tolerovat. Jako byl například Trumpův sobotní vzkaz na Twitteru, ve kterém si vyšlápl na basketbalistu LeBrona Jamese.

Trumpovi vadilo, že ho dříve na televizní stanici CNN kritizoval. Rozhovor byl původně o tom, že slavný basketbalista v Acronu v Ohiu, kde se narodil a je oblíbený, teď nově otevřel a financuje školu pro děti z chudých rodin.

V rámci celé republikánské základny se Trump stále těší velké podpoře. Ale v této důležité skupině předměstských voličů, jak už napověděly některé předchozí doplňovací volby do Kongresu, jde jeho obliba dolů.

"Je to opravdu zajímavé. Je to republikánský obvod, mělo by to znamenat republikánské křeslo. Ale je tohle referendum o Trumpovi? Samozřejmě," potvrdil pro list Washington Post Doug Preisse, předseda republikánské strany v jedné části volebního obvodu, že tamní úterní volby budou celé o Trumpovi a jejich kandidát musí jednoznačně vyhrát.

To se potvrdilo i v kampani republikánského kandidáta Troye Baldersona. Když se ho deník Columbus Dispatch zeptal, zda jsou věci, kde s Trumpem nesouhlasí, Balderson si na nic nevzpomněl. Následný komentář listu, který v předchozích sto letech ještě nikdy nepodpořil demokrata, vyzval čtenáře, ať tentokrát volí demokrata O´Connora.

A sám Baderson si od Trumpa snažil držet odstup. Prezident ho sice podpořil na shromáždění s voliči, ale v průběhu kampaně ani jeden z Baldersonových předvolebních televizních spotů prezidenta nezmínil.

Demokratický kandidát Danny O´Connor se pak projektoval jako středový politik, který odmítá vyloženě levicovou agendu a jenž by byl na některých tématech ochoten spolupracovat i s Trumpem.

Video: Ivanka Trumpová odmítla otcovy názory na migraci a média