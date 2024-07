Zůstanu do konce. Biden se zatvrdil, ani jeho náhradníci by teď ale Trumpa neporazili

Odstoupit, či neodstoupit? Otázka, která se ohledně prezidentské kandidatury v těchto dnech vznáší nad Joem Bidenem, Demokratickou stranou a celými Spojenými státy.

Jedenaosmdesátiletý Biden po velmi špatném výkonu v televizní debatě s Donaldem Trumpem z minulého týdne čelí tlaku některých voličů, médií i členů Demokratické strany, aby s ohledem na svůj věk a nedostatek sil přenechal svoji pozici v listopadových prezidentských volbách někomu jinému.

Podle středečních informací deníku The New York Times se jednomu ze svých poradců svěřil, že zvažuje odstoupení. Bidenova mluvčí Karine Jean-Pierreová ale na dotaz, zda prezident o stažení kandidatury skutečně přemýšlí, odpověděla: "V žádném případě."

"Neodcházím, zůstanu v tomto zápase až do konce," oznámil sám Biden. Několik demokratických guvernérů mu také ve středu veřejně vyjádřilo podporu. V úterý naopak člen Sněmovny reprezentantů Lloyd Doggett jako první demokratický zákonodárce veřejně Bidena vyzval, aby se nominace vzdal.

Amerikanista Jakub Lepš pro Aktuálně.cz uvedl, že logika Bidenovy kandidatury původně spočívala v tom, že je schopen porazit Trumpa. Málo Američanů ho podle Lepše chtělo volit z důvodu, že by stáli právě o něj, ale protože si nepřejí v Bílém domě republikána Trumpa.

"Tato logika by zůstala, i kdyby za demokraty kandidoval někdo jiný. Strana by ale musela vybrat jednoznačného kandidáta a nezabřednout do nějakých sporů a neštěpit se. Hádky a boj o pozici by nepůsobily dobře. Demokraté by museli rychle někoho vybrat a říkat 'toto je náš kandidát, který porazí Trumpa'," popsal Lepš.

Sjezd Demokratické strany, který definitivně potvrdí kandidáta na další čtyři roky v Bílém domě, se koná 19. až 21. srpna v Chicagu. Pokud by měl Bidena nakonec nahradit někdo jiný, kandidátů se nabízí více.

"Prvním kandidátem by teoreticky měla být viceprezidentka Kamala Harrisová, která je ale nepopulární. Guvernéři, kteří přicházejí v úvahu, zase nejsou zatím celostátně moc známí," vysvětlil Lepš.

"Trochu známý je možná guvernér Pensylvánie Josh Shapiro. Kalifornský guvernér Gavin Newsom se zúčastnil jedné debaty s bývalým republikánským kandidátem a guvernérem Floridy Ronem DeSantisem. Podle mě v ní byl výborný, ale sledovalo ji málo lidí," doplnil Lepš.

Další a další průzkumy signalizují, že Biden má nyní mizivé šance. Podle deníku The Wall Street Journal by nyní vyhrál Trump se ziskem 48 procent ku 42 procentům, The New York Times píše o 49 procentech pro Trumpa a 43 pro Bidena. V téměř všech klíčových státech, takzvaných swing states, taktéž vede Trump.

Televize CNN zjišťovala, jak by si teoreticky vedli proti Trumpovi jiní demokratičtí kandidáti. Harrisovou by podle CNN volilo 45 procent Američanů, zatímco Trumpa 47 procent. Kalifornský guvernér Gavin Newsom by s ním podle průzkumu prohrál poměrem 43 ku 48 procentům. Guvernérce Michiganu Gretchen Whitmerové předvolební šetření přisoudilo 42 procent hlasů proti 47 procentům hlasů pro Trumpa.

Lepš dodal, že demokraté se nacházejí ve složité situaci, ať bude rozhodnutí ohledně Bidenovy kandidatury jakékoliv. "Obě varianty jsou pro ně riskantní," upozornil.

Video: Obrovský hazard. Biden je skoro bez šance, možná zasáhne Obama, říká znalec USA (2. 7. 2024)