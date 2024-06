Ukrajinu bych vyřešil ještě před inaugurací, řekl Trump. Bláboly, reagoval Biden

Americký prezident Joe Biden v první předvolební debatě na stanici CNN v pátek obvinil svého republikánského oponenta Donalda Trumpa, že "odměňoval bohaté" a "nechal ekonomiku v chaosu", když odcházel z Bílého domu. Trump naopak obvinil Bidena, že svým vedením zapříčinil vysokou inflaci, a negativní aspekty vlastních ekonomických výsledků přiřkl pandemii covidu-19.

"Inflace naši zem zabíjí," poznamenal Trump a uvedl, že vytvořil "největší ekonomiku v historii naší země", než začala pandemie covidu-19.

Biden byl prvním, koho dvojice moderátorů požádala o odpověď. Ta byla očividně pečlivě připravená, podotýká deník The New York Times (NYT); demokrat s mírně chraplavým hlasem mluvil velice rychle, kritizoval stav americké ekonomiky v době, kdy ji přebíral po Trumpově mandátu v Bílém domě, a naopak vyzdvihl vlastní úspěchy; zmínil například větší dostupnost léků na předpis a tvorbu pracovních míst.

Trump podle amerických médií projevil větší připravenost než v roce 2020, kdy se uchazeči o Bílý dům v debatě setkali naposledy. Úvodem argumentoval, že jím navrhovaná desetiprocentní cla na veškerý dovoz nezvýší spotřebitelům ceny, ale zabrání jiným zemím, aby Spojené státy "okrádaly". Trumpova tvrzení o efektivitě tohoto opatření nicméně opakovaně zpochybnila řada analýz, podle kterých by cla mohla ve výsledku negativně postihnout americké domácnosti.

Trump: Konflikt na Ukrajině bych vyřešil ještě před inaugurací

Trump v debatě také zopakoval své tvrzení, že ruská invaze na Ukrajinu by nezačala, kdyby Spojené státy měly skutečného lídra, kterého by ruský prezident Vladimir Putin respektoval. Bidena nařkl, že ruskou invazi na Ukrajinu "podpořil", aniž by své tvrzení jakkoliv rozvedl. Prohlásil rovněž, že sám by konflikt na Ukrajině vyřešil ještě jako zvolený prezident před inaugurací, nevysvětlil však, jak by toho docílil. Biden na Trumpovu adresu řekl, že "v životě neslyšel tolik blábolů", Putina označil za "válečného zločince" a vyzdvihl jednotu NATO.

Trump odpovídal na dotaz moderátorky Dany Bashové, zda jsou pro něj přijatelné podmínky pro ukončení bojů ruského prezidenta, který požaduje, aby se Kyjev vzdal ambice připojit se k Severoatlantické alianci a aby ukrajinské jednotky opustily čtyři území na východě země, které nyní invazní vojska částečně okupují. Ukrajina požadavky odmítla; jejich přijetí by se podle ní rovnalo kapitulaci.

Trump začal na otázku odpovídat prohlášením, že američtí vojáci a veteráni "nemůžou vystát" Bidena, řekl, že americký odchod z Afghánistánu v roce 2021 byl "nejhorším momentem v historii země".

"Putin viděl tu neschopnost," prohlásil Trump a obvinil Bidenovo vedení nejen ze začátku války na Ukrajině, ale i teroristických útoků, které spáchalo loni v říjnu palestinské hnutí Hamás v jižním Izraeli.

"V životě jsem neslyšel tolik blábolů," reagoval Biden. Trumpa posléze kritizoval za jeho výrok z letošního února, kdy republikánský exprezident vzkázal Putinovi, aby si "dělal, co chce".

"(Putin) chtěl dobýt Kyjev za pět dní, protože byl součástí starého Sovětského svazu… to se mu vůbec nepodařilo, ztratili tisíce vojáků, 500 tisíc vojáků," řekl mimo jiné Biden.

Trump na opětovné vyzvání moderátorky odpověděl, že Putinovy podmínky pro konec války na Ukrajině pro něj přijatelné nejsou. USA však podle něj na válku "hloupě" vydávají miliony dolarů. "Pokaždé, když (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj vstoupí do téhle země, odejde s 60 miliony dolarů, je nejlepší obchodník na světě," poznamenal Trump v nepřímé kritice americké podpory napadené Ukrajiny.

"Putin je válečný zločinec," reagoval Biden a pokračoval: "Chce celou Ukrajinu, ne jen část. A myslíte, že se pak zastaví, když ji dostane? Co myslíte, že se stane s Polskem, s Běloruskem? Všechny ty peníze, které Ukrajině dáváme, jsou ve zbraních, které vyrábíme tady ve Spojených státech. A naši partneři v NATO dávají tolik financování, jako jsme dali my."

Biden: Trump je mladší, ale méně kompetentní

Debata se ve druhé polovině dotkla citlivého tématu věku obou uchazečů. Biden poznamenal, že jeho oponent ve volebním klání o Bílý dům je "jen o tři roky mladší" než on, ale "mnohem méně kompetentní". Trump Bidena vyzval, aby podstoupil kognitivní test, a poznamenal, že on sám složil dva "na výbornou".

"Polovinu mojí kariéry mě lidé kritizovali za to, že jsem byl v politice nejmladší, byl jsem druhým nejmladším zvoleným senátorem vůbec, a teď jsem nejstarším. Tenhle chlap (Trump) je o tři roky mladší a mnohem méně kompetentní," odpověděl 81letý Biden na dotaz o obavách voličů ohledně jeho věku.

Osmasedmdesátiletý Trump v odpovědi na tentýž dotaz zmínil kognitivní testy a připomněl, že nedávno vyhrál dva klubové šampionáty v golfu.

"Na to musíte být poměrně chytří a musíte být schopní odpálit míček na velkou vzdálenost. Já to dělám, a on ne, " poznamenal Trump na Bidenovu adresu a pokračoval: "(Biden) nedokáže odpálit míček na 50 yardů (asi 45 metrů). Vyzval mě ke golfovému zápasu, nedokáže odpálit míček 50 yardů. Myslím, že jsem ve velmi dobré kondici, ve stejné, jako jsem byl 25 či 30 let zpátky."

Biden v reakci na Trumpovy poznámky zmínil výšku a váhu svého politického oponenta a poznamenal, že v golfu se s ním rád utká, "pokud si ponese vlastní tašku". "Myslíte, že to zvládnete?" tázal se ho.

Bidena a Trumpa od sebe dělí tři roky věku, až 73 procent amerických voličů však uvedlo, že Biden je podle nich příliš starý na to, aby funkci prezidenta účinně vykonával. V případě Trumpa to bylo jen 42 procent voličů. Průzkum provedly The New York Times a Siena College letos v únoru.

Deník The New York Times podotýká, že z reakcí Bidenových podporovatelů na sociálních sítích je evidentní, že některé nepotěšil prezidentův výkon v debatě, konkrétně jeho místy chvějící se hlas, nesourodé odpovědi a očividné zmatení citelné z některých jeho odpovědí.

"Byl to ten druh vystoupení, kterého se demokraté obávali," uvádí deník The Wall Street Journal. NYT zase napsal, že Biden potřeboval rozptýlit pochybnosti ohledně své mentální kondice, svým "nekoherentním" výkonem je ale pouze rozdmýchal.

Trump byl na druhé straně sebevědomý a vyrovnaný, napsala agentura AP. Zároveň ale ignoroval fakta ohledně potratů či imigrace a předkládal "nepravdivá tvrzení, prázdné superlativy a zřetelně přeháněl". "Už to není žádné překvapení, ale Trumpovo vystoupení zahrnovalo tradiční proud nepravdivých a zavádějících tvrzení," dodává list The Washington Post.