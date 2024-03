Vyrovnaný souboj. Biden má před Trumpem jen nepatrný náskok, tvrdí průzkum

Současný americký prezident Joe Biden má před listopadovými volbami hlavy státu nepatrný náskok jednoho procentního bodu před svým předchůdcem Donaldem Trumpem. Ukázal to ve čtvrtek zveřejněný průzkum mínění společnosti Ipsos pro agenturu Reuters.

Oba dva kandidáti si již zajistili dostatečný počet delegátů na to, aby získali nominaci svých stran do očekávaného souboje o Bílý dům. Přibližně 39 procent registrovaných voličů uvedlo, že by volilo demokrata Bidena, kdyby se volby konaly dnes, zatímco 38 procent by dalo hlas republikánovi a exprezidentovi Trumpovi.

Průzkumu se tento týden účastnilo 4094 Američanů, včetně 3356 registrovaných voličů, a statistická odchylka podle Reuters činila 1,7 procentního bodu u všech respondentů a 1,8 procentního bodu u registrovaných voličů.

Mnoho voličů zůstává nerozhodnutých, 11 procent uvedlo, že by volilo jiné kandidáty, pět procent řeklo, že by nevolilo, a sedm procent nevědělo nebo odmítlo odpovědět.

Reprízu prezidentského duelu z roku 2020 vyhlíží Američané se značnou nevolí. Biden je jako prezident velmi nepopulární a podle většiny voličů je ve věku 81 let příliš starý na výkon funkce. Jen o čtyři roky mladší Trump zase kandiduje jako první obžalovaný exprezident v dějinách USA a nijak neustupuje od polarizující rétoriky, která provází jeho působení ve vrcholné politice.

Průzkum zahrnoval vícero způsobů měření podpory pro Bidena a Trumpa a většina z nich podle Reuters ukazovala na těsný souboj.

Trumpovi se vedlo nepatrně lépe mezi všemi respondenty, ale Bidenův náskok mezi registrovanými voliči byl významný, protože mají větší pravděpodobnost, že se v listopadu dostaví k volebním urnám. V sedmi státech, kde byly volby v roce 2020 nejtěsnější, tedy ve skupině, která by se v listopadu mohla opět ukázat jako klíčová, vedl Trump mezi registrovanými voliči nad Bidenem v poměru 40 procent ku 37 procentům.

Průzkumy z posledních týdnů obecně připisují vyšší preference republikánskému prezidentovi z let 2017 až 2021. Navrch má jak na úrovni celých USA, tak ve většině států, které jsou považovány za klíčové, protože v nich dlouhodobě nedominuje jedna politická strana. Právě vítězství v jednotlivých státech jsou pro prezidentskou volbu rozhodující, neboť za ně kandidáti získávají takzvané volitele.

Nezávislého kandidáta v podobě Roberta Kennedyho by podle průzkumu podpořilo 15 procent registrovaných voličů, pokud by se objevil jako třetí kandidát na volebním lístku, což je méně než 17 procent v lednovém průzkumu. Zdálo se, že Kennedy by mohl Trumpovi a Bidenovi odčerpat podobný podíl hlasů, uvedla agentura Reuters.