Zastavte zrušení potratů a trumpismus. Biden burcuje Američany, aby volili demokraty

Devatenáctiletá Soleil Hartwellová z Allentownu v Pensylvánii se původně nechystala jít k listopadovým volbám do amerického Kongresu. Nepokládala je za tak důležité jako ty prezidentské. Její názor ale změnila zpráva, že Nejvyšší soud USA chce zrušit právo všech amerických žen na umělé přerušení těhotenství.

"Nemám děti a zatím ani žádné neplánuji. Ale pokud by se to stalo, tak bych měla mít možnost volby nad osudem svého těhotenství," říká Soleil, která se rozhodla jít hlasovat. "Abych bránila potratová práva," vysvětlila pro americký deník New York Times.

Prezident Joe Biden a jeho demokraté teď sázejí vše na to, že voliček a voličů, jako je Soleil Hartwellová, je po celých Spojených státech mnohem více. A že očekávaný výnos Nejvyššího soudu, který by měl přijít v druhé polovině června, bude elektrizovat jejich voličskou základnu.

Dosavadní průzkumy a analýzy demokratům předpovídaly v listopadových volbách těžkou porážku. Prakticky jistou ztrátu dosavadní většiny ve Sněmovně reprezentantů a možná také v Senátu, tedy obou komorách Kongresu.

Dosud byli mnohem více motivováni republikánští voliči, kteří jsou krajně nespokojeni s Bidenovou politikou a vyčítají mu především rekordně vysokou inflaci. Demokratická strana teď ovšem vycítila příležitost na převzetí iniciativy.

Od první chvíle, kdy zpravodajský web Politico před týdnem zveřejnil předběžné stanovisko Nejvyššího soudu, který se chystá zrušit svůj verdikt z roku 1973, se demokraté snaží učinit z toho hlavní téma nadcházejících voleb.

Trumpův dárek pro Bidena

"Tady jde o mnohem víc než o potraty. Jaké další věci budou napadeny?" varoval prezident Biden, že příště mohou být podle něj v ohrožení například i práva homosexuálů či volný přístup k antikoncepci.

Odpůrci potratů usilovali o zrušení výnosu z roku 1973 desítky let. Zlom přišel s prezidentstvím Bidenova předchůdce Donalda Trumpa. Ten do devítičlenného Nejvyššího soudu jmenoval na tři uvolněná místa své kandidáty a jasně zvrátil poměr sil ke konzervativnímu názoru.

Očekávaný výnos bude znamenat, že zanikne všeobecné ústavní právo a rozhodovat o potratech se bude v rámci jednotlivých států USA. Nejméně třináct států, kde jsou ve vedení republikáni, už má nachystáno zákony, které potraty zakážou. A několik dalších států výrazně zpřísní jejich podmínky.

Podle Bidena je celé Trumpovo hnutí, tedy "trumpismus", jak nyní uvedl v souvislosti s potraty, "nejextrémnější politickou organizací v moderní americké historii". A příležitostí, jak to zastavit, jsou podle Bidena listopadové volby.

"Bude na voličích, aby v listopadu zvolili zastupitele, kteří podporují, aby ženy měly volbu," vyzývá Biden demokratickou základnu. Její zástupci v Kongresu jsou ve svých apelech ještě naléhavější.

"Jde o největší zápas naší generace," vyhlašuje například demokratická senátorka z New Yorku Kirsten Gillibrandová. Její kolegyně Maggie Hassanová z New Hampshire, která v listopadu obhajuje své senátní křeslo, téma interrupcí okamžitě využila v kampani. V novém předvolebním spotu napadla svého republikánského oponenta, že chce "kriminalizovat potraty".

Rovněž v Ohiu se interrupce okamžitě staly tématem ostrého střetu mezi kandidáty do Senátu. V tomto případě to byl ovšem republikán J. D. Vance, který svého demokratického soupeře Tima Ryana, podle něhož by si měly o potratech rozhodovat samy ženy, osočil, že zastává "barbarské postoje".

Ženy, jděte k urnám!

Podle průzkumů veřejného mínění se většina veřejnosti vyslovuje za zachování současného ústavního práva na interrupce. Američané ovšem zároveň souhlasí s tím, že po patnáctém týdnu těhotenství by už potraty povoleny být neměly.

Demokraté v Senátu předloží ještě tento týden legislativu, která by zákonodárně zakotvila právo na potraty. Což by pak mělo obdobnou všeobecnou platnost jako výnos Nejvyššího soudu z roku 1973. V zásadě by to tento verdikt, který by měl být podle uniklého návrhu zrušen, nahradilo.

Demokraté ale nemají dost hlasů, aby sami o sobě tuto legislativu prosadili. Jejich záměr je však zcela zřejmý: držet téma potratů na politické scéně. Ukazovat na republikány, že jsou proti. A apelovat na své voliče, aby se v listopadu dostavili k urnám.

Jak prohlásila demokratická senátorka Amy Klobucharová v televizi ABC: "Když nebudeme úspěšní my (v Senátu), tak se jde rovnou k volebním urnám. A ženy této země a muži, kteří při nich stojí, budou volit, jako ještě nikdy nevolili."

Témata amerických peněženek

Podle republikánů jsou ale demokratické naděje, že z interrupcí se může stát hlavní téma listopadových voleb, neopodstatněné a marné. "Tento rok je už nic nemůže zachránit," říká na adresu demokratů například Rob Gleason, bývalý předseda Republikánské strany v Pensylvánii.

Podle Gleasona rozhodne ekonomika, inflace a zcela konkrétně vysoká cena pohonných hmot. "Když u benzinové stanice zaplatím 5,4 dolaru za galon, tak mi to vždy připomene, že chci změnu," uvedl pro list New York Times.

S tím souhlasí i Gene Ulm, který pro republikány provádí a vyhodnocuje průzkumy. "Myslím, že to bude mít mnohem menší efekt, než se předpokládá. Voliče zajímá inflace, cena benzinu, věci, které se dotýkají jejich peněženek. Potraty do této kategorie nepatří," řekl pro americký deník Wall Street Journal.

"Věřím, že tyto volby rozhodne ekonomika a bezpečnost," upozorňuje pak republikánský senátor Lindsey Graham, že vedle ekonomiky je Biden americkou veřejností negativně hodnocen i kvůli nárůstu zločinnosti v USA.

Dosavadní reakce veřejnosti přímo v terénu ovšem ukazují, že nadcházející zrušení práva na potraty skutečně více zajímá demokraty než republikány. "Bude to tsunami aktivismu," předpovídá demokratický guvernér státu Illinois J. B. Pritzker.

"Lidé si mysleli, že to je jednou provždy daný zákon. A tohle je probuzení. Teď jsou tématem číslo jedna práva žen a jejich reprodukční práva. Ta jsou na volebním lístku," citoval guvernéra list Washington Post.

Některé protesty a projevy odporu proti zrušení práva na potraty ovšem už musí vedení Demokratické strany mírnit. Bílý dům třeba odsoudil pondělní žhářský útok na kancelář organizace, která bojuje proti potratům, v Madisonu ve státě Wisconsin. A už před tím Bílý dům kritizoval, když demokratičtí aktivisté v minulých dnech protestovali přímo u rodinných domů některých konzervativních členů Nejvyššího soudu, například na předměstí Washingtonu, kde bydlí s rodinou soudce Brett Kavanaugh.

"Prezident silně věří v ústavní právo protestu. Ale to nikdy nesmí zahrnovat násilí, výhrůžky a vandalství. Soudci zastávají v naší společnosti nesmírně důležitou funkci a musejí mít možnost dělat svoji práci bez obav o své osobní bezpečí," napsala Jen Psakiová, mluvčí Bílého domu, na Twitteru.

Video: V USA může dojít k razantnímu zpřísnění interrupcí a Biden na to nemá vliv, říká Schneider