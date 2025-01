Souboj titánů: Opatrný Bezos a pankáč Musk dobývají vesmír, každý trochu jinak

Po letech odkladů ve čtvrtek odstartovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin, kterou vlastní druhý nejbohatší člověk světa Jeff Bezos. Start byl pro něj léta připravovaný milník a krok k dostižení konkurenčního podnikatele ve vesmíru Elona Muska a jeho projektu SpaceX. Ten má ovšem před Bezosem značný náskok. Čím je to dané?

Jeff Bezos uvedl, že jeho vášeň pro výzkum vesmíru sahá do roku 1969, kdy jako pětiletý sledoval přistání astronautů NASA na Měsíci. O tom, že se stane "vesmírným podnikatelem", měl prý jasno už na střední škole. V nedávném rozhovoru řekl, že "všechny věci, které chceme v budoucnu dělat, se opírají o New Glenn". Stroj, který ve čtvrtek úspěšně odstartoval, měří skoro 98 metrů na výšku a byl navržen k pravidelným letům s využitím opakovaně použitelných nosičů, které mají v budoucnu na oběžnou dráhu vynášet komerční i národně-bezpečnostní satelity. Konečným cílem má být schopnost rakety dopravovat do vesmíru i lidské posádky.

Také Elon Musk se o vesmírná dobrodružství zajímal už v raném věku. Ve 12 letech například naprogramoval a prodal videohru s vesmírnou tematikou Blastar. Jeho zájem se dále rozvíjel a vyústil v založení společnosti SpaceX v roce 2002. To mu bylo 31 let a zanedlouho přišel s vizí kolonizovat a osídlit Mars do roku 2050.

Odborník na kosmonautiku Dušan Majer takový termín nevidí jako nereálný. "Je samozřejmě otázka, co znamená kolonizovat, ale kdybychom se ptali, kdy vstoupí noha člověka na planetu Mars, nebude to dříve než v roce 2030. Když ale všechno půjde dobře, považuji termín roku 2050 za reálný."

Velký rozdíl mezi oběma vesmírnými dobyvateli je v přístupu k inovacím. Muskova společnost SpaceX je pověstná tím, že chyby opravuje na základě praktických zkoušek. Jeff Bezos jde naopak cestou mnohem opatrnější přípravy, než přistoupí k ostrému testu. "Blue Origin postupuje tradiční metodou podobně jako NASA - třeba i několik let testovat hardware, provádět simulace a teprve až když máte jistotu, že jste udělal maximum pro to, aby ten let dopadl úspěšně, tak jdete na startovní rampu," popisuje Majer.

SpaceX Elona Muska prosazuje cestu diametrálně odlišnou, která se podobá procesu testování softwaru. "Oni sází na to, že až při letu se ukáže ta pravá podstata. Simulace nemusí být dokonalá, nikdy nemáte jistotu, že ty parametry, které nastavíte v počítači, nastanou i při ostrém letu. Je pravda, že někdy tenhle přístup může na někoho působit až moc punkově. Pro firmu je ale podstatné, že i při neúspěšném letu získává velké množství důležitých dat, která potom použije pro další počítačové simulace," vysvětluje Majer. A dodává, že i proto SpaceX postupuje ve vývoji nových technologií relativně velmi rychlým tempem.

Musk a jeho SpaceX se v těchto dnech již posedmé pokouší dosáhnout oběžné dráhy s nově vyvíjenou dvoustupňovou raketou, sestávající z nosiče Super Heavy a kosmické lodi Starship. Předchozí starty přinesly jen částečné úspěchy, včetně historicky prvního zachycení navrátivšího se nosiče na startovací věži kosmodromu pomocí obřích mechanických paží. Stalo se tak loni 13. října.

SpaceX se v poslední dekádě stala největší vesmírnou společností, a to díky raketám Falcon, které vynášejí na orbitu celkově více nákladu než všechny ostatní národní kosmické agentury i soukromé firmy na světě dohromady. A kosmická loď Dragon vynášená raketami Falcon dopravuje k Mezinárodní kosmické stanici nejen zásoby, ale i astronauty a kosmonauty.

Pro oba vesmírné programy je důležité, aby se podařilo učinit nosič rakety opakovaně použitelným. Jak Bezos, tak Musk shodně uvádějí, že je to klíčové z hlediska nákladů na každou misi. Musk už tohoto milníku dosáhl v roce 2015, Bezos zatím nosič na zem vrátit nedokázal. "Čtvrteční start rakety New Glenn přesto považuji za úspěch, protože to, že se na první pokus podaří s prvním stupněm rakety bezpečně přistát na plošině na oceánu, nikdo dramaticky neočekával. Ty cíle byly nastaveny velmi vysoko," říká popularizátor vědy a kosmonautiky Jan Spratek.

Víru v budoucnost projektů Jeffa Bezose dokazuje i fakt, že v roce 2023 uzavřela NASA s Blue Origin smlouvu na využití přistávacího modulu společnosti k dopravě astronautů na povrch Měsíce v rámci budoucí průzkumné mise. Tuto operaci by měl zahájit právě New Glenn. Vedle toho současní i bývalí představitelé americké vlády uvedli, že chtějí, aby New Glenn začal pravidelně létat, mimo jiné i proto, že by to pomohlo snížit závislost vlády na raketách společnosti SpaceX. Která firma z vesmírného závodu vyjde jako vítěz, je ovšem stále ještě ve hvězdách.