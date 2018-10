Bavorsko plánuje vesmírný program za miliardy. Kritici se smějí kolážím s premiérem

Lídr CSU a bavorský premiér Markus Söder těsně před důležitými zemskými volbami představil plány své země pro vesmírný program.

Mnichov - Jako dítě prý chtěl být astronautem. Už v minulosti bavorský premiér Markus Söder (CSU) o vesmírných plánech svého spolkového státu mluvil, nyní ale jeho nedávná slova dostávají konkrétnější obrysy. V úterý prezentoval bavorskou strategii, kterou schválil tamní kabinet.

Vesmírný program podle něj přinese řešení pro problémy lidstva. Ať už v medicíně, zemědělství nebo ekologii. "Startujeme Bavaria One," napsal na twitteru.

Bavorsko chce v příštích letech investovat 700 milionů eur, tedy přes 18 miliard korun a stát se německou jedničkou v oblasti letecké a kosmické techniky. V plánu je bavorský satelit či založení největší evropské fakulty pro vesmírné lety na Technické univerzitě v Mnichově.

Bavorsko příští neděli čekají důležité zemské volby. Průzkumy předpovídají Söderově CSU špatný výsledek. I když by jeho strana měla zvítězit, podle všeho skončí její tradiční vládnutí bez koaličního partnera.

Jen pár hodin po prvním tweetu přišel Söder s dalším, včetně fotografie. Na ní nynější bavorský ministerský předseda stojí za řečnickým pultem, za ním na pódiu je logo "Bavaria One", jehož součástí je jeho velká podobizna.

Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer. pic.twitter.com/v3GpSi7YP5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 2, 2018

"Budoucnost znamená technologie. Bavorsko je lídr trhu: investujeme do digitalizace, robotiky, umělé inteligence, hyperloopu a vesmírných letů a dokonce do vývoje kvantového počítače," napsal. Lidé v Bavorsku z toho podle něj budou těžit - nejen díky novým místům ve výzkumu a vývoji, ale i z poznatků. Strategie je zaměřená na deset let.

Koláže vtipálků

Především logo se hned stalo na internetu terčem kritiky a posměšků. Někteří zase začali počítat, kde budou peníze chybět - třeba u veřejného bydlení nebo ve školkách.

Političtí konkurenti zmínili třeba i to, že by se mělo dřív řešit třeba "pozemské" pokrytí mobilním signálem či internetem v Bavorsku. Objevily se i vtipné koláže. Třeba bavorská vlajka na měsíci.

Europoslanec za Křesťanskodemokratickou unii (CDU) Dennis Radtke na twitteru Söderovi napsal, že se asi mělo v minulých měsících raději mluvit o těchto tématech, než vést "hvězdné války" proti sesterské straně a kancléřce. Velké napětí panovalo v létě mezi předsedou CSU a spolkovým ministrem vnitra Horstem Seehoferem a předsedkyní CDU i vlády Angelou Merkelovou. Spor se vedl hlavně o vracení uprchlíků na hranicích.

Söder kritiku odmítá. Podle něj má mít země, když chce být úspěšná, odvahu podívat se do budoucnosti.

