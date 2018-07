"Takovou kontrolu vidím poprvé." Bavoři na českých hranicích spustili "show", prohledají vám i kufry

Obnovená bavorská pohraniční policie kontroluje i české řidiče. Ještě před nedávnem obdobné akce nebyly tak okázalé jako nyní.

Selb (Bavorsko, od naší zpravodajky) - Na polní cestě hned vedle hlavního tahu z Aše do Německa stojí asi desítka aut. Ke každému se naklání dvojice bavorských policistů. Nejen díky reflexním vestám jsou vidět - ale i tím, kolik jich tu je.

Za poslední hodinu zastavila asi dvacetičlenná hlídka jen kilometr od českých hranic desítky aut včetně těch českých. Řidiči mířící na nákup, dovolenou nebo třeba do práce musí počítat se zdržením. Kontroly jsou namátkové, policisté nechávají některá auta projet.

"Guten Tag, mluvíte německy?" začíná policista v bavorské uniformě další kontrolu.

Hlídky se nespokojí jen s ukázáním občanky. Kontrola je důkladná. Kromě dokladů prohlíží obsah kufru, příručních zavazadel, pozornosti neunikne sbírka prázdných lahví od Coca Coly ani termoska v přihrádce u řidiče. Přesto kontrola odsýpá, po pěti minutách je většinou hotovo a auto může jet dál.

"Takhle velkou kontrolu tady vidím poprvé," shoduje se několik českých řidičů, které deník Aktuálně.cz oslovil. Muže a ženy v uniformě zajímá, zda posádky většinou osobních aut převážejí nějaké zbraně nebo drogy. Když narazí na větší množství cigaret a kávy, které Němci rádi nakupují za hranicemi za koruny, někdy zboží i rozbalí.

Podobné kontroly v pohraničí uvidí čeští řidiči častěji. Za jediný den je mohou potkat na více místech, hlídky se přesouvají. Třeba tato u Selbu po dvou hodinách zamířila podél hranice na jih.

Pětistovka policistů v uniformách s modrobílou šachovnicí, kteří od začátku července patří k obnovené bavorské pohraniční policii, zosobňuje plán zemského premiéra Markuse Södera (CSU) ukázat místním, že je o jejich bezpečí dobře postaráno. Ať už kvůli drogám nebo nelegální migraci.

"Je to kvůli utečencům, kvůli čemu jinému by tu byli," je přesvědčena mladá česká řidička.

Stejný důvod jmenuje i jeden z německých šoférů, kterému připadá takový zátah nesmyslný. "Ti, kteří chtějí převézt něco zakázaného, jezdí jinudy, a ne po hlavní silnici," usmívá se.

Drony, ale bez závor

Namátkové kontroly třeba i několikrát v týdnu, nejsou na bavorské straně hranic novinkou. Řidiče však překvapila velikost akce a rozsah prohlídek.

Do budoucna Češi přesto nemusí mít strach, že by se vrátily dlouhé kolony ze začátku 90. let, tvrdí Bavoři.

"Žádné závory a budky se strážníky tu nepřibudou," slibuje Stefan Steinleitner, jeden z vedoucích policejní centrály v Pasově, která má koordinaci bavorských pohraničníků na starosti. Druhým dechem dodává: "Potkáte se ale s uniformovanými, a k tomu navíc špičkově vybavenými policisty."

“Odkud a kam jedete? Vystupte si a otevřete kufr.” Bavorští policisté se do kontrol kilometr od českých hranic pustili opravdu důkladně. Natočili jsme s @tomas_cetkovsky @HradilekLudvik pro @Aktualnecz @za_hranici pic.twitter.com/gHFtfg5I7z — Helena Truchla (@helen_truchla) July 18, 2018

Bavorská vláda vyčlenila na nově fungující jednotku 14 milionů eur. "Výkonné počítače, kamery s termovizí a nočním viděním, drony, snímače otisků prstů," vyjmenovává techniku, které budou mít pohraničníci k dispozici.

Hlavní novinka však čeká na řidiče mířící přes Rakousko do Bavorska. Tady má na základě výjimky od Evropské komise Německo už třetím rokem povoleno kontrolovat státní hranici stále. A Bavoři si na Berlíně vymohli, že hlídkovat teď budou moci i sami, ačkoliv jen na žádost nebo pověření celoněmecké policie.

Jinými slovy, řidičům na hranici s Českem kolony nehrozí, mezi Rakouskem a Německem s možným zdržením počítat musí.

"Budeme nově stát na více přechodech s Rakouskem a podél hranice se budeme neustále přesouvat," popisuje Steinleitner změnu, která platí od druhého červencového týdne. Do roku 2023 by se měla síla pohraniční jednotky zdvojnásobit na tisíc policistů.

Dočasně obnovené hraniční kontroly v rámci Schengenu Německo (pozemní hranice s Rakouskem)

Francie (celá hranice)

Rakousko (pozemní hranice s Maďarskem a Slovinskem)

Dánsko (celá hranice)

Švédsko (celá hranice)

Norsko (celá hranice)

Migranti a pervitin

V regionu, kde spousta Čechů jezdí za prací k našemu západnímu sousedovi, si část řidičů po kontrole neodpustí poznámku, že přijedou pozdě do práce. Většina z nich ale s kontrolami problém nemá. "No, než aby se tady pašovaly drogy, radši ať je pochytají. Jinak z toho máme akorát špatnou pověst my Češi," říká muž, který míří - jako skoro každý den - přes hranice na odpolední směnu.

Bavorská policie se již několik let v pohraničí zaměřila na potírání obchodu s drogami a kradenými auty. Z Česka do Německa směřuje především pervitin, řidiči zmiňují i kontroly zaměřené na marihuanu. Místní obyvatelé a starostové pohraničních německých měst si práci policistů pochvalují, obstarat si drogy je dnes podle nich o dost těžší než třeba před čtyřmi roky. Tehdy prý "vzorky" dostávali lidé jako dárek ke kartonu cigaret od vietnamských obchodníků na české straně hranice, vzpomíná starosta města Furth im Wald Sandro Bauer (CSU).

Bavorské ministerstvo vnitra před dvěma týdny uvedlo, že do Německa přes českou hranici přechází nelegálně stále více lidí. České úřady takové tvrzení vzápětí odmítly.

I když je největší spolková země jedinou, která má vlastní policii s pravomocí hlídat přímo na hranici s cizím státem, migrace zůstává ve výlučné pravomoci celoněmeckých bezpečnostních složek. Pokud tedy místní pohraničníci zachytí osoby, které se do Německa snaží dostat nelegálně, musí je bez prodlení předat spolkové policii.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann je připraven novou jednotku opět zrušit, jak řekl v pondělí novinářům v Mnichově. Podmínkou je ale podle něj posílení kontrol na vnější hranici Evropské unie.

Související video: Duel DVTV o bezpečnostní politice v Evropě a změnách, které mohou přinést teroristické útoky ve Velké Británii.