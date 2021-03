Babička Kasia je symbolem polských protestů kvůli potratům. Desetkrát ji už zatkli

Mezi stovkami Poláků, kteří na Mezinárodní den žen protestovali ve Varšavě proti potratovému zákonu, byla i metr a půl vysoká starší žena s krátkými šedými vlasy, zabalená v několika vrstvách oblečení. Držela duhovou plátěnou tašku. Babička Kasia, jak se jí přezdívá, byla už na několika protestech zatčená. I proto se stala jedním z jejich nejvýraznějších symbolů.

Varšava (od naší zpravodajky) - Za označením Babcia Kasia, česky Babička Kasia, se ukrývá Katarzyna Augustyneková, která letos oslaví 65. narozeniny. Přestože na poslední demonstraci za právo na potrat stála obklíčená řadami policistů, nevypadalo to, že by se převahy nějak zvlášť obávala. Naopak - chodila kolem strážníků, megafonem jim říkala, že nemají právo proti lidem zasahovat, a citovala články z ústavy.

Později ji policisté předvedli na stanici, kde strávila téměř čtyři hodiny. Od loňského roku, kdy začaly v Polsku velké protesty proti zákazu potratů, to byla její už minimálně desátá cesta. Přesné číslo ale Augustyneková nezná. "Nepočítám to, není to pro mě důležité," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Babcia Kasia, w której sprawie pojechałem z zastępczynią RPO interweniować w środku nocy na komisariacie w Piasecznie, otrzymała zarzut zaatakowania policjantów tęczową torbą. Chciałbym to jakoś skomentować, ale brak mi słów. (zdjecie z zatrzymania fot. Mikolaj Kiembłowski) pic.twitter.com/b6ywYgLBii — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) November 29, 2020

Babička Kasia se protestů účastní posledních pět let. Nejde jí přitom jen o svobodnou volbu v otázce interrupce, ale podporuje také práva sexuálních menšin či handicapovaných.

"Protestuju, abychom měli možnost volby ve všem, co děláme. Jsme svobodní lidé, ale polská vláda si to nemyslí," vysvětluje svou motivaci.

Větší pozornost jí policie začala věnovat až loni 10. října. Při pravidelné připomínce nehody letadla u Smolensku, při které zahynul tehdejší polský prezident Lech Kaczyński, se dostala relativně blízko šéfa vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), jeho bratra Jaroslawa Kaczyńského. Stála tak blízko, že mohl slyšet její posměšky a vidět její, k vládě nepříliš lichotivý, transparent.

"Myslím, že se v tu chvíli rozhodl udělat můj život horší," vysvětluje si Augustyneková, proč je od té doby jednou až dvakrát měsíčně na policejní stanici.

Bez vody, bez léků, bez oblečení

"Na začátku jsem se bála, ale teď jsem si na to už zvykla. Policejní aktivita pro mě sice není úplně normální, ale stává se už normálnější," líčí a dodává, že některá zatčení doprovázely potyčky. "Třikrát můžeme mluvit až o mučení. Nebylo stejné, jako zažívají Afroameričané ve Spojených státech, ale podle polského práva, ústavy a zákonů Evropské unie o mučení šlo," tvrdí.

Vypráví například o události z letošního ledna, kdy ji zadrželi na skoro 18 hodin. Žena, která podle svých slov nepatří mezi nejzdravější a má cukrovku, po celou dobu neměla přístup k vodě, jídlu ani lékům. "Byla zima a oni mi všechno vzali. Svetr i kabát. Chovali se ke mně velmi neuctivě," vzpomíná.

Policie všechna její obvinění odmítá. Podle oficiálního prohlášení ji předvedli na stanici proto, že na policisty slovně a fyzicky útočila, píše polský deník Gazeta Wyborcza.

Díky tomu jsem silnější

Dosud se situace řešila pokutami ve výši od 50 do 30 tisíc zlotých, Augustynekové však hrozí až tříleté vězení, pokud soud rozhodne, že porušila polský trestní zákoník. Přesto na otázku, jestli neplánuje s protesty skončit, odpovídá bez rozmyšlení "ne".

"Čím víc mě stíhají, tím silnější jsem a tím víc se mi chce protestovat v ulicích. To jsem prostě já. Nikdo mi nebude říkat, co mám dělat, co si mám myslet. Já jsem ta, kdo o tom rozhodne," říká.

Polský ústavní soud, tvořený převážně soudci nominovanými vládní konzervativní stranou Právo a spravedlnost, loni v říjnu dospěl k závěru, že umělé ukončení těhotenství kvůli poškození nebo vývojovým vadám plodu porušuje ústavu, jež chrání lidský život - a to i v případě, že není šance na přežití novorozence. Znamená to de facto úplný zákaz potratů až na výjimky jako incest nebo znásilnění.

Polská vláda také v posledních letech posiluje tlak vůči sexuálním menšinám a omezuje například jejich možnosti adoptovat děti.

