Polsko bouří kvůli potratům. Protestují i naštvaní katolíci, říká novinář

Nedělní mše v některých polských kostelech narušily demonstrace. Od minulého pátku tisíce lidí v desítkách polských měst protestují proti zpřísnění potratového zákona. "V Polsku neprotestují jen feministky. Jsou to lidé nespokojení s vládou a jsou mezi nimi i katolíci," vysvětluje polský publicista a novinář Aleksander Kaczorowski.

Kolem domu šéfa vládní strany Právo a Spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského stála ještě v pátek večer policejní auta na obranu před demonstrujícím davem. Protest skončil až ve dvě ráno. Nejmocnější politik v zemi pak raději odjel z Varšavy.

Davy se shromažďují také před sídlem PiS v hlavním městě a přes víkend se protesty rozšířily do desítek dalších polských měst.

Není to poprvé, co Poláci protestují proti zpřísňování potratového zákona, který i tak patřil mezi nejpřísnější v Evropě. Dosud bylo podle zákona z roku 1993 možné ukončit těhotenství pouze v případě vážného poškození plodu. Několik pokusů parlamentu zrušit i tuto výjimku vyvolalo v posledních pěti letech vlády PiS obrovské vlny nevole. Nyní ale o zpřísnění rozhodl ústavní soud. Minulý čtvrtek rozhodl, že i v případě poškození plodu je ukončení těhotenství protiústavní.

Většinu členů ústavního soudu přitom nominovala vládní strana PiS. Předsedá mu Julia Przyłębská, známá dlouhodobým přátelstvím s Kaczyńským. Zpřísnění potratového zákona je tak pro demonstrující Poláky prosazením vůle předsedy PiS, který tuto změnu nedokázal prosadit v parlamentu, a tak ho obešel přes ústavní soud.

Opoziční list Gazeta Wyborcza připomněl, že soud rozhodoval na základě podnětu od poslanců PiS. Podle jejich názoru dosavadní předpisy porušovaly ústavní zásady respektování lidské důstojnosti a ochrany lidského života. "Člověk nemůže zabít dítě proto, že je nemocné," prohlašovala například poslankyně Maria Kurowská.

"Ústavní soud je atrapa. Je to stranická instituce, která vykonává vůli Jarosłava Kaczyńského," myslí si Kaczorowski, který mimo jiné přeložil i několik českých knih do polštiny.

Není to demonstrace feministek

Protesty pokračovaly i přes víkend, v neděli demonstrující zamířili do několika kostelů nejen ve Varšavě. V Poznani skupina Poláků nesoucích transparenty s hesly jako "Moje tělo, moje volba" přerušila nedělní mši. Nejde ale jen o stávku žen, zpřísnění potratového zákona podle Kaczorowského rozzlobilo spoustu lidí.

"Nejsou to žádné protesty feministek. Ženy jsou nejvíce vidět, ale protestuje celá řada mladých lidí, kteří jsou nespokojeni s vládou," vysvětluje. Na demonstracích i na sociálních sítích se často objevuje i heslo "Přál bych si zrušit svou vládu".

Obří demonstrace, které trvají už čtyři dny v kuse, přitom probíhají během druhé vlny pandemie koronaviru. Také v Polsku v posledních dnech padají rekordy v počtu potvrzených případů nákazy. Covidem-19 se nakazil i prezident Andrzej Duda. Celá země se proměnila v takzvanou červenou zónu, od soboty jsou například zavřené restaurace.

Podle polského novináře Kaczorowského je to pro vládu výhodné a rozhodnutí ústavního soudu bylo dobře naplánované. Se zhoršující se epidemickou situací se budou muset zpřísnit restriktivní opatření, což nakonec povede k úplnému zákazu shromažďování a demonstrací. "Kaczynski ví, že udělal něco, co naštvalo miliony lidí. Očekával demonstrace i to, že je nakonec přirozeně ukončí strach lidí z koronaviru nebo vládou nařízená celostátní karanténa."

I katolíci jsou naštvaní

Masových protestů, které se ve velkých městech konaly i před kostely a chrámy, se podle něj účastní také praktikující katolíci. Polsko má sice pověst silně katolické země, ale pro mnoho mladých lidí se církev už zdiskreditovala, míní Kaczorowski.

"Víra je pro většinu lidí spíš kulturní záležitost, praktikujících katolíků je menšina. Ani to ale neznamená, že jsou Poláci konzervativní národ," vysvětluje. "Protesty před kostely vnímám jako výkřiky zoufalství, lidé jsou naštvaní na ty, kdo nám vládnou. I praktikující katolíci jsou naštvaní."

Vládnoucí strana PiS se hlásí k tradicím a konzervativním postojům katolické církve. Jarosław Kaczyński se snaží mobilizovat všechny konzervativní voliče v zemi, a to včetně katolických fundamentalistů. "Zakládá si na tom, že dosáhne až úplně napravo politického spektra. Politiku se snaží dělat tak, aby zaujal středové voliče i extrémní pravici," vysvětluje Kaczorowski metody předsedy PiS. "Teď konečně dokázal udělat to, co církvi sliboval už pět let."