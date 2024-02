Uhranul svět přesnou předpovědí války. Teď je Arestovyč za ruského agenta

Svého času prožíval hvězdné chvíle. Oleksije Arestovyče znali jako toho, který tři roky předem předpověděl ruskou invazi na Ukrajinu. Tehdy se pohyboval po chodbách prezidentského paláce v Kyjevě jako externí poradce. Dnes už ho někteří ukrajinští politici obviňují z toho, že je ruský agent.

Arestovyč musel tým prezidenta Volodymyra Zelenského opustit v lednu 2023 poté, co během nahrávání jednoho ze svých videí prohlásil, že obytný dům v Dnipru, kde po útoku zahynuly desítky civilistů, zasáhla ruská střela Ch-22 sestřelená ukrajinskou protivzdušnou obranou. To vyvolalo skandál, protože tehdy ukrajinské ministerstvo obrany tvrdilo, že ani nemá možnost tyto zbraně sestřelovat.

Arestovyčova výroku si okamžitě všimli v Kremlu a využili ho ve své propagandě. I proto si například primátor Dnipra Boris Filatov nebral servítky. "Tohle přehnal. Tenhle sebestředný narcis má nějaké zastání u lidí z prezidentské kanceláře. Dal pěkný dárek ruské propagandě. Proč to dělá? Tuhle otázku by mu měla položit tajná služba SBU," prohlásil tehdy Filatov.

"Je to pouhý hochštapler," myslí si o Arestovyčovi Ondřej Soukup, dnes komentátor Českého rozhlasu, který se specializuje na postsovětský prostor. Ten před rokem ještě pro Hospodářské noviny sepsal Ukrajincův profil. Z něho vyplývá, že do roku 2005 působil na ministerstvu obrany. Občas pak tvrdil, že ve vojenské rozvědce, jindy zase prohlašoval, že byl analytikem v odboru strategického plánování.

Souběžně využíval svých hereckých schopností a sympatického zevnějšku a vystupoval v reklamách, točil filmy a hrál v divadle. Do toho začal studovat psychologii u ruského ezoterického psychologa Avvesaloma Podvodného. Vedl například kurzy "ženské umělecké emancipace", účastnil se dokonce akcí ruského ultranacionalisty Alexandra Dugina. Díky svým nesporným rétorickým schopnostem a hlubokému hlasu byl Arestovič nazýván "hlavním ukrajinským uklidňovačem".

Arestovyč byl schopen několik hodin denně vysílat na YouTube kanálu. Ani jeho sugestivní hlas ovšem nedokázal zabránit tomu, že si čím dál více lidí začalo všímat, že jeho prognózy nebývají - diplomaticky řečeno - nejpřesnější. Na začátku války třeba tvrdil, že bude trvat dva tři týdny.

"On totiž chrlí předpovědi takovým tempem, že někdy mu to vyjít musí. Ostatně ruský vpád předvídala většina seriózních ukrajinských politologů, takže jediný nebyl. Ale zapomnělo se na to, že také předpovídal znovudobytí Doněcka a Luhanska v listopadu 2014, tvrdil, že Kerčský most nikdy nedostaví nebo že Rusko se rozpadne v roce 2015," řekl serveru Open Democracy kyjevský politolog Ruslan Bortnik.

Arestovyč na základě údajného dopisu ukrajinské vojenské rozvědky (GUR) nakonec vycestoval na podzim 2023 na Západ, kde se zdržuje již několikátý měsíc. Tvrdí, že je obětí politického nátlaku, a do země se vracet zatím nehodlá. GUR ale ukrajinským novinářům tvrdí, že žádný dopis nevystavila. Po svém odchodu začal bývalý externí poradce Zelenského kanceláře útočit na vedení země. Prezidenta osobně vinil ze selhání loňské ukrajinské protiofenzivy.

"Zalíbili jsme se strejdům z washingtonského a bruselského ,obkomu‘ (oblastní stranický výbor - terminologie z dob SSSR), kteří stojí kolem nás a tleskají nám přihlížejíce, jak dvě opičky s noži naskakují jedna na druhou? K čemu nám tohle je?" prohlásil například Arestovyč v prosinci v rozhovoru s ruskou opoziční novinářkou Julijí Latyninovou.

"Ať Západ zaplatí Rusku i Ukrajině"

Začal také vyzývat k míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Podle něho by obě země měly podat žalobu na Západ a žádat od něj reparace. V rozhovoru pro ruský exilový server Meduza prohlásil, že by se Ukrajina měla vzdát okupovaných území včetně Krymu a pak o nich jednat až s nástupcem ruského prezidenta Vladimira Putina. Toho ve svém nejnovějším vystoupení označil za jediného lídra zemí zainteresovaných v ruské agresi na Ukrajině, který touží po míru.

Současným hlavním živobytím Arestovyče je stále jeho YouTube kanál, kde hlásá své myšlenky více než 1,7 milionu odběratelům. Bývalý externí poradce prezidentské kanceláře také dokola vyhlašuje, že se chce účastnit voleb o post hlavy státu. "Přirovnal bych ho k šéfovi SPD Tomiu Okamurovi. Většinou nevěří tomu, co sám říká, dělá to hlavně pro svůj vlastní prospěch. Jeden den je pro něj schopný tvrdit to a druhý den ono," říká dnes pro Aktuálně.cz Ondřej Soukup.

Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov a někteří poslanci vládní strany Služebník lidu ho dokonce viní z toho, že je ruský špion a podávají na něj různá trestní oznámení. Ondřej Soukup si ale nemyslí, že je Arestovyč momentálně agentem. Nevěří, že by do něj nyní Rusové investovali peníze. "Ale dokážu si představit, že pokud by chtěli, že by se jím klidně mohl stát. V jeho případě by záleželo pouze na výši částky," dodává Soukup.

