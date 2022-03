Tři roky staré video. Zelenského poradce detailně předpověděl krvavou válku s Ruskem

Současný poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského předpověděl válku s Ruskem už v březnu 2019, před prezidentskými volbami ve své zemi. Oleksij Arestovyč během rozhovoru pro ukrajinskou televizi Apostrof odhadl začátek ruské invaze a také strategii Putinových okupantů.

Arestovyč ještě jako vojenský poradce prezidentského kandidáta Zelenského tvrdil, že pokud Ukrajina bude chtít vstoupit do NATO, povede to k masivní operaci Ruska. Rusové se podle něho pokusí zničit infrastrukturu a zdevastovat zemi, aby Severoatlantická aliance ztratila o Ukrajinu zájem.

"S pravděpodobností 99,9 procenta je cenou za náš vstup do NATO velká válka s Ruskem. A pokud do NATO nevstoupíme, Rusko nás za 10 až 12 let pohltí," řekl moderátorce před třemi roky Arestovyč, který tehdy pracoval jako blogger a novinář se specializací na armádní témata a bezpečnost.



V rozhovoru také správně předpověděl, jak budou ruské útoky probíhat, například ohledně vyhlášení lidových republik na Donbase, obléhání Kyjeva, útoků z Běloruska. Nakonec Arestovyč odhadl i začátek invaze ruské armády.

Tři roky starý videozáznam, který nyní koluje na sociálních sítích, opatřil titulky překladatel Nikola Repin, který publikuje mimo jiné na serveru tapolitika.cz.