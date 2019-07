Čtyřicet let přibývání ledu zvrátily tři roky. Antarktida taje, vědci nevědí proč

Minimálně od konce 70. let minulého století na dvou zemských pólech docházelo k opačným jevům. Na severu pomalu roztával led, zatímco na jihu jeho množství rostlo. Posledních pár let to ale už neplatí. Jak zjistili vědci z americké NASA, led ubývá i na Antarktidě.

Množství mořského ledu na Antarktidě rostlo do roku 2014, kdy dosáhlo rekordu za poslední čtyři dekády. Bylo ho až 12,8 milionu kilometrů čtverečních. Hned v následujícím roce však přišel zlom a jižní pól začal roztávat. Tento stav trvá dodnes.

Tání zasáhlo Antarktidu natolik, že během let 2015 až 2018 přišla o dva miliony kilometrů čtverečních ledu. Nejenže tím předčila v úbytku ledu Arktidu, ale během tří let přišla také o více zmrzlé mořské vody, než kolik jí přibylo za 40 let.

Antarctica sea ice update: ~35 years of increasing extent was weather; 4-5 years of decreasing extent is climate, or something. #ClimateBrawl https://t.co/OixzYQ62di pic.twitter.com/F5MzSASEQd — Tom Nelson (@tan123) July 1, 2019

Vědci z amerického vesmírného úřadu NASA, kteří s výsledky přišli, říkají, že nikdy nic takového neviděli. Proto si zatím nejsou jistí tím, co obrat způsobilo. Obávají se však, co by mohl znamenat. "Už jen samotný fakt, že se tak velká změna může odehrát v tak krátkém čase, musíme vnímat jako ukazatel toho, jak výrazně a rychle se může změnit i celá Země," uvedl pro agenturu AP vědec z NASA zabývající se ledovci Waleed Abdalati.

Andrew Shepherd z britské Univerzity v Leedsu dodává, že úbytek mořského ledu může mít velký dopad na zvyšující se teplotu planety. "Nárůst množství mořského ledu na Antarktidě nás v posledních dekádách uklidňoval, protože nahrazoval rapidní úbytek ledu na severním pólu," uvedl pro americkou stanici CNN.

"Teď ale led ubývá na obou pólech a my bychom se měli začít obávat o teplotu na planetě," dodal s vysvětlením, že čím méně bude mořského ledu, který by díky své světlé barvě odrážel sluneční paprsky zpátky do vesmíru, tím více jich vstřebá tmavší oceán. A ten se pak bude zahřívat.

Vědci zatím nevědí ani to, zda se jedná o dlouhodobější trend, nebo jestli v budoucnu začne mořská voda na jihu Země opět zamrzat.

"V 70. letech bylo období, kdy ubylo velké množství antarktického mořského ledu. Poté ale zase přibyl," uvedla vedoucí studie Claire Parkinsonová z NASA pro vědecký časopis New Scientist s tím, že to samé by se mohlo stát i nyní.

Jen na dvou věcech zatím mezi vědci panuje shoda. Zaprvé je příliš brzo na obviňování globálního oteplování. A zadruhé roztátý mořský led hladinu oceánů nezvedne, protože na rozdíl od pevninského ledu tento ve vodě už je.

