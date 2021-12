Budu hodně číst a spát. Žádná politika, říká Merkelová. Končí po 5860 dnech

Angela Merkelová v úterý opouští budovu německého kancléřství a ve středu se poprvé po šestnácti letech - přesně po 5860 dnech - neprobudí jako kancléřka, ale "prostá občanka" a důchodkyně. O svých plánech do budoucna zatím mnoho nesdělila. V červenci během návštěvy Spojených států jen krátce promluvila o tom, co plánuje na první dny a měsíce po odchodu z politiky.

Německá média vypočítala, že sedmašedesátiletá bývalá politička bude mít měsíční důchod zhruba 15 tisíc eur (v přepočtu 382 tisíc korun).

"Zkusím něco přečíst, pak se mi zavřou oči, protože budu unavená. Trochu si zdřímnu a uvidím, co se mnou bude," uvedla Merkelová při přebírání čestného doktorátu na americké Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru.

Při jiné příležitosti už dříve naznačila, že by ráda objela všechny univerzity na světě, které jí udělily čestný doktorát. Je jich celkem devatenáct ve třinácti městech, nejdále to bude mít do jihokorejského Soulu. Na seznamu není žádná z českých vysokých škol, nicméně v roce 2014 udělila německé političce čestný doktorát slovenská Univerzita Komenského v Bratislavě.

V minulosti Merkelová o svém soukromí prozradila, že ráda vaří bramboračku a peče švestkový koláč s drobenkou. S manželem jezdí na dovolenou na hory a každý rok se účastní jako diváci hudebního festivalu Richarda Wagnera v bavorském Bayreuthu.

Z Berlína se exkancléřka nejspíš ještě rok stěhovat nebude a zůstane bydlet v bytě na adrese Kupfergraben 6, blízko Pergamonského muzea. Její manžel, kvantový fyzik Stefan Sauer, prodloužil minimálně o rok smlouvu s berlínskou Humboldtovou univerzitou, kde přednáší. Jako bývalá kancléřka má Merkelová ze zákona nárok na ochranku a automobil s řidičem.

V nedělním rozhovoru pro rozhlasovou stanici Deutsche Welle řekla: "Do politiky už zasahovat nebudu a nebudu řešit žádné politické konflikty. Dělala jsem to dost dlouho, šestnáct let jako kancléřka." I v tomto interview se zmínila, že chce "číst a spát".

Řešila problémy

Deník Aktuálně.cz se obrátil s dotazem na možné budoucí veřejné či politické aktivity bývalé kancléřky na Dietmara Müllera, politologa z univerzity v Lipsku. Ten nepředpokládá, že by Merkelová německou politiku ještě výrazně ovlivňovala. A to ani v Křesťansko-demokratické unii (CDU), jejíž byla dlouholetou předsedkyní. Čtyřikrát jako kandidátka na kancléřku vyhrála pro tuto stranu volby.

"Merkelová proslula tím, že nenaplňovala nějaké dlouhodobé vize a spíše řešila problémy, které nastaly. Její politiku charakterizovala dost špatná komunikace. Z těchto důvodů se domnívám, že je spíš nepravděpodobné, aby ještě hrála důležitou roli v německé politice. Její umění vládnout bylo svázané s úřadem kancléřky," tvrdí Müller.

"Stejně tak si nemyslím, že by ještě měla vliv v CDU. Část strany jí vyčítá, že se sice snažila vládnout efektivně, ale na úkor tradičních nebo řekněme křesťanských hodnot, což podle některých názorů stranu připravilo o vítězství v letošních parlamentních volbách."

V těch zvítězili sociální demokraté, kteří vytvořili vládu se Zelenými a liberální Stranou svobodných demokratů (FDP). Naopak křesťanští demokraté skončili v opozici.

"Nemyslím si ani, že by Angela Merkelová vyhlížela nějakou pozici v evropských institucích. Po dobu, kdy je předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyenová, je to dokonce nemyslitelné (von der Leyenová je Němka - pozn. red.). Bývalou kancléřku si dovedu představit na mezinárodní scéně ve funkci, která vyžaduje velké řídicí schopnosti, ale těžko říci, zda bude ona o něco takového usilovat," dodává Müller.

Nevezme jakékoliv místo

Bývalí němečtí kancléři a předchůdci Merkelové ani po odchodu z politiky úplně nezmizeli z veřejného života. Helmut Schmidt se podílel na vydávání týdeníku Die Zeit a přednášel po celém světě. Helmut Kohl napsal paměti a založil nadaci Centrum evropských studií Helmuta Kohla.

Gerhard Schröder vstoupil do ruských služeb. Nejprve se stal předsedou dozorčí rady společnosti Nord Stream, která budovala plynovod z Ruska do Německa, a od roku 2017 je členem dozorčí rady ruského ropného gigantu Gazprom. Mluví o sobě jako o příteli prezidenta Vladimira Putina a lobbuje za dobré rusko-německé vztahy.

Touto cestou Merkelová téměř jistě nepůjde, Schrödera za jeho postpolitickou kariéru kritizovala. "Myslím, že to, co dělá pan Schröder, není v pořádku. Já nemám v úmyslu vzít jakékoliv místo v průmyslu, když už nebudu kancléřkou," uvedla před čtyřmi lety v diskusi pořádané německým deníkem Bild.

