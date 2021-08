Král New Yorku odchází. Guvernér Cuomo zazářil během pandemie, teď ho dohnal skandál

Tato americká rodina s italskými kořeny má guvernérování nejspíš v genech. Andrew Cuomo byl už druhým čelným představitelem amerického státu New York se stejným příjmením. Teď ale jeho působení dospělo do neslavného konce: třiašedesátiletý politik v úterý rezignoval poté, co se potvrdilo obvinění ze sexuálního obtěžování celkem jedenácti žen.

Politická dráha Andrewa Cuoma začala v 70. letech minulého století, když pomáhal s kampaní svému otci Mariovi. Ten byl zatím nejdéle sloužícím guvernérem z Demokratické strany, v čele New Yorku stál dvanáct let. Nakonec ale prohrál volby a zamířil do politického důchodu.

Jeho syn vydržel o dva roky méně. Končí navíc předčasně, kvůli skandálu.

O podezření ze sexuálního obtěžování se v souvislosti s Andrewem Cuomem psalo už několik měsíců. Když ale na začátku srpna oznámila newyorská státní zástupkyně Letitia Jamesová, že tato podezření se v případě 11 různých žen prokázala, vyzvaly Cuoma k rezignaci desítky jeho spolustraníků, včetně prezidenta Spojených států Joea Bidena.

Guvernér to označil za politicky motivované útoky, vlně nesouhlasu ale nakonec ustoupil. Za dva týdny ho v úřadu vystřídá Kathy Hochulová, první žena v historii.

Je to hořký konec pro politika, jehož kariéra se ještě loni zdála neotřesitelnou. Jeho televizní vystoupení se stala něčím, co člověk "musí vidět", psaly deníky New York Times i Wall Street Journal. Magazín New Yorker ho loni v říjnu označil za "krále New Yorku" a texty z letošního srpna o něm hovoří jako o bývalé "politické hvězdě".

Cuomo se velmi zviditelnil během pandemie koronaviru. Když tehdejší republikánský prezident Donald Trump zlehčoval závažnost covidu-19 a odmítal opatření proti jeho šíření, byl to právě demokrat Cuomo, kdo v roušce předstupoval před novináře a televizní diváky. Po federální vládě chtěl víc ochranných pomůcek a ventilátorů pro nemocnice, obyvatele žádal o opatrnost a ohleduplnost. Vysloužil si tím dokonce výzvy k prezidentské kandidatuře.

Podpořil i kampaň MeToo

Sám se rád označoval za politika s tahem na branku. "Vládl pevnou rukou a tvrdě šikanoval své oponenty, mnohdy i vcelku nevybíravým způsobem," vysvětluje Matěj Schneider, analytik serveru Alarm, který se zabývá americkou politikou.

Toxickou pracovní atmosféru popsaly pro list New York Times i některé Cuomovy někdejší poradkyně a spolupracovnice. "Když na začátku letošního roku začalo být jasné, že Cuomovi teče do bot, spousta lidí, která se bála si guvernéra znepřátelit, najednou zjistila, že můžou. Člověku se to chce až přirovnat k nějaké antické tragédii: jak kdo zasévá, tak sklízí," říká Schneider.

Ve svém úřadu tento politik s ostře řezanými rysy prosadil řadu progresivních opatření: oblibu si vysloužil za podporu legalizace sňatků homosexuálních párů, zpřísnění omezení držení útočných pušek nebo zvýšení minimální mzdy pro všechny zaměstnance ve státě New York.

Bránil tomu, aby se v New Yorku povolilo takzvané frakování, těžba zemního plynu zatěžující životní prostředí. Veřejně podpořil i kampaň proti sexuálnímu obtěžování MeToo.

V soukromí se ale podle vyšetřovatelů choval v rozporu se zásadami, které kampaň prosazuje. Ženy proti jejich vůli líbal, dotýkal se jich na intimních částech těla a komentoval jejich vzhled a sexuální život. Nyní odmítá, že by byl "neuctivý" záměrně. Část incidentů popisuje jako nedorozumění, která je možné vysvětlit "generačními a kulturními" rozdíly. Podle agentury AP tím odkazuje na to, že ho vychovala laskavá americká rodina s italskými kořeny.

Tři dcery a manželka Kennedyová

Cuomo se narodil v roce 1957 ve městě New York. Jeho prarodiče přijeli do Spojených států z vinnou révou oplývající Kampánie na jihu Itálie. Vystudoval práva a ve svých 33 letech se oženil s Kerry Kennedyovou, neteří zavražděné hlavy Spojených států Johna F. Kennedyho. Manželství vydrželo 15 let.

Bývalý guvernér nyní v souvislosti s obviněními ze sexuálních útoků zmiňuje i to, že skandálem utrpěl jeho vztah se třemi dospělými dcerami, které se páru Cuomo-Kennedyová narodily. "Seděl jsem s nimi na gauči, týdny jsme poslouchali ta ošklivá obvinění. Viděl jsem jejich pohledy a výraz v jejich tvářích. Bolelo to," prohlásil.

Získat nejvyšší úřad ve státě New York se poprvé pokusil už v roce 2002. Toužil porazit republikána George Patakiho, který v 90. letech připravil o křeslo Cuomova otce Maria. Nakonec se ale nestal ani demokratickým kandidátem a do vysněného úřadu se probojoval až o osm let později.

Starší ze dvou guvernérů v rodině se toho nedožil, Mario zemřel v roce 2005. Andrew Cuomo pak po svém otci pojmenoval jeden z nově postavených mostů přes údolí řeky Hudson.

Vůdce přesvědčený o vlastní slávě

Cuomova tendence k vládnutí tvrdou rukou, neboli "kralování" nad New Yorkem, se plně projevila právě během pandemie. Zákonodárci mu svěřili silnější pravomoci, díky kterým mohl uzavřít školy a omezit provoz řady podniků. A zatímco se nemocnice plnily a lidé umírali, guvernér byl "často posedlý" tím, kolik lidí sledovalo jeho tiskové konference a co na ně říkají, píše list New York Times. Cuomovi spolupracovníci na to vzpomínají jako na "vrcholné období vůdce, přesvědčeného o vlastní slávě a nezničitelnosti".

Teď se ale zdá, že lidem v souvislosti s Cuomem utkví v hlavách spíše jeho skandály, myslí si analytik Scheinder. "Mimo jiné ohledně potenciálně zločinného zastírání počtu koronavirových úmrtí," míní. Odkazuje na probíhající šetření na státní i federální úrovni, které se zabývá způsobem nahlašování obětí koronaviru v newyorských domech s pečovatelskou službou. Je totiž možné, že ve městě na východním pobřeží USA zemřelo v souvislosti s covidem-19 víc lidí, než kolik uvádějí statistiky.

"A to všechno v kombinaci s bezbřehou arogancí, která Cuomovi dovolila už loni v létě vydat samolibou knihu s podtitulem Lekce z koronavirové krize," dodává Schneider.

Dopady pandemie na stát New York ale politik brzy už nebude muset řešit, k výměně dojde 24. srpna. Některá média jeho odchod vítají coby symbol obecnějšího odklonu od siláckého a šovinistického politického stylu.

"Byl bych ale velmi opatrný s tím, Cuoma definitivně odepsat," říká Schneider. Brzy bývalý guvernér má podle něj v New Yorku velmi silné osobní vazby a je i dostatečně bezskrupulózní, aby se pokusil o návrat. "To, že rezignoval sám, některá média interpretují jako snahu předejít odvolání newyorským sněmem. To by mu v opětovné kandidatuře zabránilo," dodává.

