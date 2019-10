Analytici: Smrt Bagdádího je pro IS symbolická rána. Může vzniknout brutálnější hnutí

Smrt lídra teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího, který zemřel o víkendu při vojenské operaci Spojených států v severozápadní Sýrii, je spíše symbolickou ranou pro IS a neměla by se přeceňovat, míní analytici citovaní deníkem The Times of Israel.

"Je více než pravděpodobné, že se zrodí jiná podobná organizace s neméně charismatickým lídrem, jako byl Bagdádí, která může být ještě brutálnější než IS, lze-li si vůbec něco horšího ještě představit," domnívá se izraelský analytik Avi Issacharoff. I on si, stejně jako řada dalších expertů, myslí, že smrt lídra IS neznamená konec této organizace. Související Bagdádí před smrtí plakal, dopadli ho v tunelu. Trump akci sledoval v přímém přenosu 12 fotografií "Po rozpadu jeho územního impéria je Islámský stát už spíše jen idea než realita, ale jako takový bude pokračovat, ve změněné formě, a bude Západ ohrožovat i v příštích letech," míní Issacharoff. Nahradit Bagdádího bude obtížné, ale IS přežil už smrt řady svých vysoce postavených velitelů, míní analytik Joseph Krauss. Podle něj jsou velkou hrozbou tisíce bojovníků IS ve věznicích, včetně těch na východě Sýrie, které střeží či donedávna střežili kurdští bojovníci. "Je možné, že budoucí šéf IS má teď na sobě vězeňskou kombinézu a v klidu rekrutuje nové bojovníky za betonovými zdi s ostnatým drátem a promýšlí strategii, jako to kdysi dělal Bagdádí," poznamenal Krauss. Připomněl rovněž připomněl, jak IS získával příznivce mezi sunnitskými muslimy na Blízkém východě, kteří byli nespokojení se svými vládami. V posledních týdnech propukly protivládní protesty mimo jiné v Iráku, kde v předchozích letech rovněž IS ovládl rozsáhlá území.