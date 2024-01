Volební souboj starců. Bojím se, že Trump ani Biden čtyři roky nevydrží, zní z USA

Letošek bude po čtyřech letech opět ve znamení největšího politického cirkusu planety. Už za dva týdny začnou republikánské primárky, které rozhodnou o tom, kdo se stane vyzyvatelem prezidenta Joea Bidena. Zatím to vypadá, že se v listopadu bude opakovat bitva o Bílý dům z roku 2020 mezi ním a Donaldem Trumpem. Co o vítězi rozhodne tentokrát?

"Tak jako tak to není dobrá situace. Potřebujeme mladou krev. Politiky, kteří budou zemi spojovat, ne ji rozdělovat," hodnotí blížící se volby respondentka veřejnoprávního rozhlasu NHPR ve státě New Hamsphire, který bude v primárkách volit mezi prvními.

Zatímco Joe Biden jakožto úřadující prezident nemá ve straně žádné vážné oponenty, a jeho kandidatura je tak v podstatě jistá, Trump musí nejprve porazit své vyzyvatele z řad republikánů.

Dlouho to vypadalo, že největším rivalem mu bude floridský guvernér Ron DeSantis, tomu se ale nakonec voliče přesvědčit nedaří. Silně konzervativní politik je Trumpovi až příliš podobný.

V posledních týdnech naopak roste podpora jediné ženě v republikánském souboji, Nikki Haleyové. Právě ona má podle průzkumů největší šanci porazit nejprve Trumpa a v samotných volbách pak i Joea Bidena. Přesto ale republikánským průzkumům dál dominuje Trump.

Dominantní Trump

Ve státě Iowa, kde budou republikáni volit už 15. ledna, měl v prosincových průzkumech Trump podporu více než poloviny republikánských voličů. Jedná se o zcela bezprecedentně vysoké číslo. Podle analytiků je kandidátů nyní méně, ale o to větší má bývalý prezident náskok.

"U ostatních kandidátů nezáleží na tom, co říkají, nezáleží na tom, co dělají. Protože můj hlas automaticky dostane Trump, ať se děje, co se děje," přiznal pro stanici NBC News 67letý republikánský volič v Iowě Timothy Blackerby.

Přesto i tak autoři průzkumu připouštějí, že možné je ještě všechno. Donald Trump stále čeká na soud kvůli obvinění z trestného činu na čtyřech různých místech: v New Yorku, Washingtonu D.C., Georgii a na Floridě. Nezanedbatelná část voličů v Iowě, kteří v primárkách budou hlasovat dávno před rozhodnutím soudu, váhá zda svůj hlas raději nedat Haleyové.

Koncem prosince navíc soud v Coloradu Trumpovi zakázal účastnit se v tomto státě republikánských primárek kvůli jeho podílu na násilnostech v Kapitolu z 6. ledna 2021. Bývalý prezident se odvolal a Spojené státy čekají, jak se s věcí vypořádá Nejvyšší soud USA.

Většinu Američanů ale už nyní trápí, že se v listopadu patrně budou rozhodovat mezi dnes 81letým Bidenem a 77letým Trumpem. "Oba už jsou moc staří. Bála bych se, že ani ty čtyři roky v úřadu nepřežijí, a víc by mě zajímalo, kdo bude jejich viceprezident, protože ten pak po nich bude vládnout. Sama jsem stará, tak vím, jaké to je," popisuje zmiňovaná volička New Hampshiru.

Bidenovy problémy

V posledních měsících se stále více spekuluje o zdraví obou favorizovaných kandidátů. Zatímco Joe Biden v uplynulém roce zakopl na podiu a trápí ho časté přeřeky, Donald Trump zmateně prohlašoval, že ve volbách porazil Baracka Obamu nebo že Biden bojoval ve druhé světové válce.

Bidenovi ale nyní nekomplikuje kandidaturu pouze věk, který je pro většinu demokratů zásadním problémem. Republikáni v Kongresu v polovině prosince zahájili vyšetřování prezidenta, které by mohlo vést až k hlasování o jeho možném odvolání (takzvaném impeachmentu).

Ačkoliv se republikánským politikům nepovedlo přednést jasné obvinění, proces jim umožní vyslýchat zaměstnance Bílého domu i Bidenovy blízké, což prezidentovi před volbami nepomůže. Trump této proceduře coby šéf Bílého domu čelil dvakrát.

Boj o demokracii

V minulých volbách dala většina Američanů svůj hlas Bidenovi. Trump a jeho podporovatelé se ale odmítli vzdát, což vedlo mimo jiné k mnoha falešným obviněním z volebního podvodu a nakonec i útoku na Kapitol, kde byl v té době Biden formálně potvrzen jako vítěz voleb.

Ačkoliv mnozí demokratičtí voliči vnímali Bidenovo vítězství jako výhru demokracie, nyní už tolik podpory nemá. Podle průzkumu pro Harvard University Center for American Political Studies z poloviny prosince by ho Trump porazil s 53 procenty hlasů.

Obecně lze říci, že podle průzkumů veřejného mínění je v otázkách potratů a změny klimatu více lidí na straně demokratů a v otázkách ekonomiky a imigrace na straně republikánů, všímá si stanice CNN.

