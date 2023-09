"Tomu nerozumím." Jednu věc Američani o Ukrajině nikdy neřeknou, stěžuje si generál

Spojené státy Ukrajině stále nedodaly systém raket dlouhého doletu ATACMS. "Opravdu nechápu proč. Velmi si vážím svého prezidenta, ministerstva obrany a jeho oddělení. Oni musí brát v úvahu mnoho různých věcí. Ale myslím, že v tomto případě se rozhodují příliš metodicky a pomalu," říká bývalý americký generál Ben Hodges.

Před několika týdny Spojené království Ukrajině poskytlo rakety Storm shadow, Francouzi zase dodali rakety SCALP. "A Rusko s tím nemůže nic dělat, nedochází k eskalaci. Takže proč tedy USA stále váhají s poskytnutím zbraně, která by skutečně měla významný vliv na to, aby se Krym stal pro Rusy neudržitelným, to nevím," vysvětluje Hodges.

Podle generála ve výslužbě je problém v tom, že americká administrativa nikdy neřekne, že chce, aby Ukrajina vyhrála. "Slýcháme: ‚Nechceme, aby Rusko vyhrálo. Nechceme, aby Ukrajina prohrála.‘ Ale neřeknou: ‚Chceme, aby Ukrajina vyhrála a porazila Rusko a zatlačila ho zpět k hranicím z roku 1991.‘ Tomuhle já nerozumím," popisuje.

Hodges se také ohradil proti tvrzení současného amerického generála Marka Milleyho, který BBC řekl, že Ukrajině zbývá jen asi 30 dní bojů, protože počasí znemožní protiofenzivu. "To je naprosto mylné. V tomto ohledu se svým starým přítelem naprosto nesouhlasím. Nejsme v osmnáctém století, kdy by armády odešly do zimních ubikací, protože táhly na koních, a pokud jste neměli trávu na krmení koní, armády se nemohly pohnout," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40-5:22 Proč si bývalý generál americké armády v Evropě Ben Hodges myslí, že klíčem ke konci války bude Krym?

5:22-9:13 V jakém potenciálním stavu je teď ukrajinská a ruská armáda?

9:13-14:32 Jak se podle Hodgese daří Ukrajincům při protiofenzivě?

14:32-20:40 Proč Spojené státy stále váhají s dodávkou některých zbraní a proč by Hodges řekl, že i tak Ukrajina tuhle válku zatím vyhrává?

20:40-23:04 Co podle Hodgese pro válku znamená schůzka Putina a Kim Čong-una?

23:04-25:52 O obavách z opětovného nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta.