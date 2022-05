Kupuju ukrajinskou vodku, musíme pomáhat. Američané před Bílým domem podporují Kyjev

Zatímco v pražských ulicích se připomínky války na Ukrajině minout nedají, ve Washingtonu na druhé straně Atlantiku je konflikt vzdálenější. Rozstřílená města a proudy uprchlíků vídají Američané v televizi. Na Ukrajince myslí, penězi přispívají do sbírek a o ruské agresi hodně mluví. Kroky prezidenta Joea Bidena, který na Ukrajinu posílá humanitární i vojenskou pomoc, většina z nich schvaluje.

Washington (od naší zpravodajky) - Rozhovor se rychle stočí k Ukrajině. Jedeme širokými bulváry hlavního města USA, kde nic nepřipomíná válku. Zatímco z rozbombardovaných domovů na východě uteklo před ruskou invazí za hranice pět milionů lidí, tady působí honosné budovy okolo v brzkém odpoledni až ospale. Řidič ale upozorňuje, že válka na Ukrajině město zasáhla. "Podpora Kyjeva je tu hodně velká. Dokonce i Kennedyho centrum je v noci nasvíceno v ukrajinských barvách," říká. Jmenuje se Justin a Washington DC dobře zná. Vyrostl tady.

Reportérce Aktuálně.cz popisuje všechny důležité pamětihodnosti a radí, kam se podívat a co si nenechat ujít. Třeba právě noční pohled na Kennedyho centrum, kde se pořádají koncerty nebo konference.

"Zelenskyj je skvělý, řekl bych, že ho všichni ve městě podporují. Doufáme, že se mu podaří nepřátele porazit," zmiňuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a posouvá si sluneční brýle, které jsou tak tmavé, že mu není vidět do očí.

"Přál bych si, abychom mohli dělat víc. Peníze a vojenská pomoc mají zabránit válce, alespoň oni si to myslí," říká o vládě amerického prezidenta Joea Bidena. "Proto nechtějí, aby se NATO přímo zapojilo. Měli by se to do toho ale pořádně opřít a ukončit to. Jenže co já vím, jsem jen obyčejný člověk," krčí rameny a odjíždí pro dalšího zákazníka.

Hlavně žádnou třetí světovou válku

Přímo u Bílého domu je rušno. Sídlo prezidenta je tradičním centrem politického života, na malém náměstí před klasicistní budovou ve velké zahradě se téměř neustále demonstruje. Během nynější války na Ukrajině, stejně jako před půl stoletím za války ve Vietnamu nebo při protestech proti policejnímu násilí. Střed hlavního města, kde sídlí jeden důležitý úřad vedle druhého, tak neustále navštěvují lidé z celých Spojených států.

Před plotem se fotí jedna skupinka za druhou a mezi nimi se proplétají děti, které sem přijely na školní výlet. Pár lidí posedává v parku, většinou úředníci z nedalekých budov. Bylo by jich tu víc, ale fouká vítr a dubnové slunce ještě nemá pořádnou sílu.

Mezi nimi jsou tři kamarádky, které spolu před půl stoletím dokončily univerzitu. "Jsem moc spokojená s tím, co prezident Biden dělá," říká Linda z Ohia a jako důkaz vyhrnuje rukáv a ukazuje modro-žlutý korálkový náramek. Bývalá spolužačka Debbie, která žije v Severní Karolíně, souhlasí. Dodává ale, že by uvítala, kdyby Spojené státy udělaly víc, než jen posílaly Kyjevu zbraně. "Ale možná je to všechno, co můžeme dělat, aniž bychom začali třetí světovou válku." Connie z Kalifornie vidí situaci podobně. "Je to strašné. Souhlasím s veškerou pomocí, kterou můžeme dát."

Javeliny i humanitární pomoc

Na ruskou invazi z 24. února reagovaly Spojené státy poměrně rychle, podobně jako Evropská unie. Posílily své jednotky v Evropě, zavedly ekonomické sankce a zmrazily majetek ruských politiků a oligarchů. Kongres schválil pomoc pro Ukrajinu v hodnotě 13,6 miliardy dolarů, v přepočtu 318 miliard korun. Ta je nyní téměř vyčerpaná, jak uvádí agentura AP. V posledním dubnovém týdnu navíc prezident Joe Biden požádal Kongres o dalších 33 miliard dolarů, zhruba 770 miliard korun, na druhou etapu pomoci.

"Není to levné, ale bude mnohem dražší uhýbat před agresí, pokud dovolíme, aby pokračovala," prohlásil Biden. Přestože má jeho demokratická strana problémy vyjednat peníze pro vnitřní politiku, schvalování výdajů na pomoc Ukrajině podporují i opoziční republikáni, uvádí britská BBC. Ze Spojených států navíc Kyjevu proudí i vojenská technika, včetně protitankových raket Javelin, systémů protivzdušné obrany nebo dronů.

Veřejnost si pomoci všímá. "Kongres do toho hodně zasahuje, nejde jen o Bidena. Asi bych ale byla nervózní, kdyby byl prezidentem stále Donald Trump, který si myslí, že je ruský vládce Vladimir Putin génius," dodává Connie. Se svými kamarádkami uvádí, že jinde v USA je podpora vidět víc než v hlavním městě. "Vlajky, mašle, náramky. Já jsem si třeba začala kupovat ukrajinskou vodku," prohlašuje Debbie a snaží se přehlušit hlasitou hudbu, na kterou nedaleko začal tančit mladý muž.

Dodávky zbraní podporuje podle čerstvého průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters 73 procent Američanů. Nejvíce od začátku invaze. Se sankcemi proti Rusku souhlasí většina voličů obou stran v Kongresu, demokratů i republikánů.

Podporu Ukrajině vyjadřují i osobnosti veřejného života. Na předávání filmových Oscarů se držela minuta ticha jako výraz solidarity s Kyjevem, řada herců na válku upozorňuje na sociálních sítích a pomáhá pořádat veřejné sbírky peněz. Minulý týden se do Lvova vypravila herečka Angelina Jolie, zvláštní vyslankyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, podpořit Ukrajince, kteří museli opustit své domovy. Do Evropy jich už uteklo pět milionů.

Pomáhám, jen nevím přesně jak

Před Bílým domem ve Washingtonu stojí i mladý pár z Kanady. Přijeli na návštěvu a říkají, že Spojené státy pomáhají více, než jak to z poklidné metropole vypadá. "V Torontu teď vidíte obrovskou podporu Ukrajině. Tady tolik ne," všímá si Gill. Jeho partnerka je z Ruska a k válce se do médií vyjadřovat nechce. Souhlasí ale, že v Kanadě je podpora víc vidět.

Asi nejlépe vystihuje náladu Chuck z New Yorku. "Slyšel jsem, že ve Washingtonu je hodně podpory pro Ukrajinu, zatím jsem ale nic takového neviděl," ohlíží se na kamaráda, který je místní, v očekávání, že s ním bude nesouhlasit. Ten ale přikývne. "V New Yorku je toho mnohem víc. Dokonce i malby na zdech, lidé o tom neustále mluví. New York je ale hodně mezinárodní," říká Chuck.

Z Ukrajiny pochází i jeho šéf, který známým rozesílá odkazy, kam mohou na pomoc Kyjevu přispět. "Taky jsem tam něco poslal, i když vlastně nevím, na co přesně ta pomoc šla," uvádí s omluvou, že válku nesleduje tolik, jak by měl.

