373 tisíc kartáčků na 600 obyvatel. Kokosové ostrovy zaplavily tuny plastů

Tropické Kokosové ostrovy v Indickém oceánu patří k nejodlehlejším místům planety. Přestože je od nejbližšího velkého ostrova dělí více než tisíc kilometrů a místní populaci tvoří jen okolo 600 lidí, vědci odhadují, že se na jejich plážích nachází až 238 tun odpadu. Většinou se jedná o plasty na jedno použití. Na plážích jsou k nalezení i statisíce kusů umělohmotných bot. Většina odpadu přitom není vidět, skrývá se totiž pod vrstvou písku.

Kokosové ostrovy tvoří téměř 30 atolových ostrůvků o celkové rozloze pouhých 14 kilometrů čtverečních. Vědecký tým v roce 2017 prozkoumal některé pláže na sedmi z těch větších a našel přes 23 tisíc kusů odpadu o váze sto kilogramů. Čtvrtinu tvořily jednorázové plasty, jako jsou brčka, igelitové tašky a zubní kartáčky.

Vědci následně vypočítali, že se na ostrovech musí nacházet až 414 milionů kusů odpadu o celkové váze zhruba 238 tun. Z toho až 977 tisíc bot a 373 tisíc zubních kartáčků. Takové množství odpadu by současná šestisethlavá populace ostrovů dokázala vyprodukovat za období zhruba čtyř tisíc let.

Výzkumný tým nejvíc překvapily nálezy, ke kterým se vědci dostali, když nahlédli pod povrch. Stačilo přitom kopat jen pár centimetrů do hloubky.

"Pracuji jako mořská bioložka na odlehlých ostrovech už 15 let a na všech z nich byl alespoň nějaký odpad, takže jsem s tím počítala," cituje vedoucí výzkumu Jennifer Laversovou z Tasmánské univerzity vědecký zpravodajský server Phys. "Jedno z velkých překvapení bylo, když jsem začala kopat, abych se podívala, kolik toho bylo pohřbeného a kde. Množství s hloubkou neklesalo," vysvětluje.

Znečištění nalezené do deseti centimetrů pod povrchem, které se na pláže dostalo již před delší dobou, tvořilo až 93 procent veškerého nalezeného odpadu. Více než polovinu přitom tvořily mikroplasty, které nejsou větší než pět milimetrů a které jsou k nalezení ve všech stupních mořského potravinového řetězce a následně i v lidském těle.

"Bohužel situace na Kokosových ostrovech není ojedinělá. Významné množství odpadů bylo také zdokumentováno na ostrovech a pobřežních oblastech od Arktidy po Antarktidu. Společně tyto ostrovy a pobřežní oblasti reflektují akutní symptomy rapidně se zvyšujícího environmentálního nebezpečí," píše se ve studii publikované ve vědeckém magazínu Nature.

Don't have time to read our new paper on #PlasticPollution? Watch this https://t.co/RbNirNp2yu @SeabirdSentinel — Dr Annett Finger (@annett_finger) May 17, 2019

Více plastů než hvězd v Mléčné dráze

Zpráva upozorňuje na to, že až ve 40 procentech případů se plastový výrobek stává odpadem ještě ve stejném roce, kdy byl vyroben. Studie také uvádí, že za posledních třináct let bylo vyrobeno stejné množství plastů jako dohromady za předchozích 60 let. A upozorňuje, že do roku 2025 by se mohlo číslo zvýšit o dalších deset procent.

"Plasty musí někde skončit a bohužel mnoho z nich skončí v zemích, které nemají rozvinutý systém nakládání s odpady. Nakonec to všechno skončí v našich řekách a oceánech," vysvětluje Laversová deníku The New York Times.

"Důsledkem nárůstu používání jednorázových plastů se odhaduje, že v současné době se v oceánech nachází 5,25 bilionu kusů plastového odpadu," uvedla spoluautorka studie Annett Fingerová deníku South China Morning Post. Toto množství přesahuje počet hvězd v Mléčné dráze, uvádí zpráva.

"Pokud nenastane rychlá a smysluplná změna, lidmi vyprodukovaný odpad se bude kumulovat na plážích s následky, které pocítíme na ztrátě biodiverzity. Znečištění moří plasty zůstane nekonečnou hrou na honěnou," uvádí zpráva.

Video: Oceán vyplavil tuny odpadu na pláže korálového ostrova