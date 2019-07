USA oslavily Den nezávislosti, prezident Trump udělal z oslavy vojenskou přehlídku

Spojené státy americké jsou nejsilnější v historii, plyne to ze slov prezidenta Donalda Trumpa. Hlava americké administrativy to řekla v noci na sobotu v projevu při příležitosti oslav Dne nezávislosti ve Washingtonu. Trump dodal, že pro Američany není nic nemožné. Později šéf Bílého domu řekl, že brzy bude americká vlajka na Marsu. Letošní oslavy Dne nezávislosti byly neobvyklé vojenskou přehlídkou, za jejíž uspořádání se stal Trump terčem ostré kritiky.

Hlavní část oslavy Dne nezávislosti začala přeletem prezidentského speciálu, který v době přítomnosti šéfa Bílého domu na palubě nese volací znak Air Force One, nad parkovou promenádou National Mall až k budově Kapitolu. Začátek programu byl ale odložen kvůli deštivému počasí.

Prezidentův projev, při kterém hovořil zpoza stěny z neprůstřelného skla pokryté kapkami deště, prokládaly přelety letounů každé z pěti organizačních složek ozbrojených sil Spojených států. V úvodu projevu Trump řekl, že brzy budou Spojené státy mít i vesmírné síly.

CNN Trumpův projev pochválila

Prezident, který se, jak poznamenala agentura Reuters, sám kvůli kostním výrůstkům vyhnul vojenské službě ve Vietnamu, ve své řeči chválil armádu a před jednotlivými přelety vojenských letounů vyprávěl příběhy týkající se každé z organizačních složek. Diváci mohli vidět například bombardéry B-2 či akrobatickou letku námořnictva Blue Angels, která vyvolala asi největší nadšení.

"Po 65 let se žádnému nepřátelskému letectvu nepodařilo zabít jediného amerického vojáka, protože nebe patří Spojeným státům americkým," řekl Trump. Před projevem se skeptici obávali, zda Trump bude apolitický. Televize CNN později prezidentovu řeč označila za vzácný příklad snahy prezidenta Američany sjednotit. "Pokud nikdy, nikdy nepřestaneme bojovat za lepší budoucnost, nebude existovat nic, co by Amerika nedokázala," řekl Trump.