Politolog boří mýty o mladých a politice. Ve velkém volí Babiše, důvod je prostý

"Hnutí ANO má ve věkové kategorii 18–29 let podle nejnovějšího průzkumu více voličů než Piráti," říká politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci s tím, že Piráti už dávno nejsou stranou pro mladé. "Není to jejich krevní skupina. Piráti už jsou ve věku jejich rodičů a jejich voliči jsou boomeři," dodává.

Podle Lyska Piráti pro generaci Z už nepředstavují identitární volbu a nevnímají je jako antisystémovou stranu, jako to měli mileniálové. "Piráti jsou dnes ODS těch nultých let. Mladá generace tu teď nemá žádné politické zastoupení. Myslím si, že by tady měla být nějaká strana ve stylu Harryho Stylese. Jestli tady taková strana vznikne a bude cílit na mladé, mohla by mít úspěch," popisuje.

Mladí dnes volí napříč politickým spektrem a jejich hlasy nezískává většinově jen jedna strana. "Ta skupina ve věku nějakých dvaadvacet, třiadvacet let, tak se rozpadá mezi všechny strany, což je fascinující. Dřív to tak nebylo, dřív to byli Piráti. Předtím, když jsem studoval politologii, zase všichni volili TOP 09 Karla Schwarzenberga," doplňuje.

Velký vliv na mladé voliče mají dle politologa sociální sítě. Existuje ale i mnohem prostší důvod, proč volí tak, jak volí - orientují se podle vlastních rodičů. "Je tam vidět strašně silná korelace. A když má hnutí ANO dnes volební podporu 36 procent a v některých krajích, jako je Moravskoslezský a Ústecký, to přesahuje 40 procent, tak ta skupina mladých je celkem velká. Oni to vidí u rodičů, na TikToku sledují Alenu Schillerovou, tak proč to házet nějaké liberální straně z Prahy, pokud jste z venkova," vysvětluje.

Proč neplatí stereotyp "mladí, liberální, progresivní" a mohla by u generace Z uspět nová konzervativní strana? Proč má levice tradiční politickou kampaň a oproti pravici neumí dělat "memy"? V čem se západní Evropa, co se týče voličského chování, přibližuje té východní a jací mladí lidé volí populistické strany, jako je Přísaha a Motoristé? Dozvíte se ve videu v úvodu článku.