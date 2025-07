Bývalý drogový dealer: Řízení auta je mnohem bezpečnější na kokainu než v opilosti

"V pětadvaceti jsem se zkoušel záměrně předávkovat. Měl jsem pocit, že všechno bylo na nic - problémy v práci, holka mě nechala, lidi mě s*ali, kamarádi se na mě vykašlali a šuplík plnej drog, tak jsem to chtěl rozjet," říká bývalý drogový dealer Daniel Flasza, který si odseděl rok a půl ve vězení za prodej drog.

Následující článek a rozhovor se věnují tématu drog a jejich užívání. Jeho cílem je výhradně informovat, vzdělávat a přispět k otevřené debatě o této problematice. V žádném případě nepodporujeme ani nenabádáme k užívání nelegálních látek.

Flasza, který o drogách a vězení napsal knihu Muklové a šlajsny říká, že by lidé k drogám měli přistupovat zodpovědněji a být více informovaní. "Často se tím snaží zalepit nějakou díru, kterou mají v hlavě. Ale to se jim nikdy nepovede a je lepší se těm problémům postavit střízlivě. Ty látky jsou od toho, aby se člověk bavil nebo aby si rozšířil vědomí," říká otevřeně.

Podle něj mladá generace nyní mnohem více inklinuje k drogám. "Brát nějaký drogy je u mladých mnohem víc trendy než pít alkohol. Kokain je extrémně populární. Je známkou nějakého postavení. Jeho kvalita navíc stoupla, dřív se dal průměrně sehnat dvacetiprocentní kokain, nejlepší, co byl na trhu, byl padesátiprocentní. Teď je průměr tak 30 až 40 čtyřicet té čisté látky a dá se sehnat i 70procentní. Cena se drží pořád stejně. Gram se dá sehnat za dva tisíce i patnáct tisíc," vysvětluje.

Bývalý drogový dealer tvrdí, že alkohol je často problematičtější než kokain. "Myslím si, že třeba řídit auto na kokainu je mnohem bezpečnější než řídit auto pod vlivem alkoholu. Přijde mi, že je alkohol horší i pro lidi, co mají třeba sklony k agresi nebo sebevražedné myšlenky," vysvětluje.

Kokain je podle Flaszy běžnou drogou a jeho užíváním jsou známé nejen celebrity. "Nejde jen o ně, berou ho třeba i politici, které je potřeba zmínit, protože oni jsou zákonodárci, takže by se nad tím mohli zamyslet. Kokain je i všude mezi manažery, lékaři nebo právníky. Bere se v klubech, ale i normálně na ulici nebo i v kancelářích," doplňuje.

