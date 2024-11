Neukočírují média a chtějí tisíce youtuberů? Bez šance, říká influencer k regulaci

"Někteří čeští influenceři jsou dnes velikostí srovnatelní s médii a mají obrovský vliv na společnost, protože mluví k velké mase lidí. Je naprosto správné, že konečně řešíme, jestli při tom dodržují nějaká pravidla," říká ve Spotlightu News Lukáš Fritscher. Na YouTube pod přezdívkou Lukefry vydává videa od roku 2015 a v současnosti má 294 tisíc odběratelů.

Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v některých diskusích na sociálních sítích vyvolalo dojem, že orgán vyžaduje registraci všech, kteří vytváří nějaký obsah na sociální sítě. Proti tomu se neprodleně ohradil ministr kultury Martin Baxa /ODS/.

Veřejně jsem se dnes ohradil proti informaci, kterou zveřejnila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Vyvolala paniku, že všichni tvůrci audiovizuálního obsahu, což jsou třeba youtubeři nebo influenceři, se mají registrovat. NENÍ TO PRAVDA. Zákon z roku 2010 tuto plošnou… — Martin Baxa (@MartinBaxa2) November 22, 2024

Jednou z podmínek pro povinnou registraci stanovených RRTV je, když "tvůrce svou činností sleduje generování zisku". Lukáš Fritscher ale toto nastavení kritizuje. "Rada sice tvrdí, že se nemusí regulovat každý. Jedním dechem ale dodává, že by se měl registrovat každý, kdo ze své tvorby vydělává, což je v podstatě kdokoli, komu někdo jednou pošle nějaký donate (forma finančního daru pro online tvůrce - pozn. red.)," namítá youtuber.

Normu by tak podle něj měly nově splňovat tisíce lidí, což přináší pochybnosti, jestli je zvládne RRTV kapacitně odbavit. "Podle mého osobního soudu úplně nezvládají (RRTV - pozn. red.) ukočírovat ani televizní a rozhlasové licence a teď by tam měly přijít tisíce nových? Obávám se, že v praxi by to vůbec nemělo šanci fungovat," hodnotí Fritscher.

RRTV se v tiskové zprávě odkazuje na implementaci unijní Směrnice o audiovizuálních mediálních službách platné od roku 2010. Konkrétní podoba zavedení legislativy je ale na členských státech EU. "Ve Francii mají vlastní zákon, který na rozdíl od Česka nevychází z toho o audiovizi, ale řeší speciálně influencery. Je v něm vyloženě sepsán seznam oblastí, které nesmí propagovat, například hazard, nikotinové produkty, alkohol nebo třeba plastické operace, které jsou paradoxně v posledních letech populární právě na české scéně," popisuje youtuber.

Problémem českého řešení je podle Fritschera mimo jiné právě napojení na zákon o audiovizuálních službách na vyžádání, protože řadoví tvůrci obsahu se z principu nemohou řídit stejnými podmínkami jako velké streamovací služby. "Ze toho zákona například vyplývá, že byste měli minimálně jednou do roka připravit obsah pro sluchově postižené a podat o tom zprávu. Další příklad - měli byste tuším třicet procent své tvorby věnovat obsahu z ostatních evropských zemí. Jak tohle chcete vztahovat na influencery," ptá se Fritscher.

Cesta k funkční regulaci by podle youtubera měla vést skrze dialog všech zúčastněných stran, ke kterému zatím nedošlo. "Pojďme si sednout ke kulatému stolu se zástupci rady, ministerstva kultury, platforem, agentur a tvůrců. Potřebujeme nějaká pravidla, protože ten mediální zásah je obrovský a je absolutně neregulovaný. Pojďme najít řešení, která budou dávat smysl, a nějaký systém, který bude fungovat," uzavírá youtuber Lukáš Fritscher.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.