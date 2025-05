Čech: Spousta rizik je skryta. Bylina "vymaže" antikoncepci, pozor na banán i citrusy

"Když někdo bere léky na ředění krve a dá si heřmánek, který obsahuje kumariny, které taky ředí krev, tak už to může způsobit krvácení," varuje fytoterapeut a farmaceut Jindřich Čech. Podle něj si lidé myslí, že jsou léčivé rostliny jemné a bezpečné, ale to nemusí být pravda. "Mohou být velmi drastické a mohou ublížit, ale i pomoci s problémy, kde i velké dávky léčiv nepomohou," doplňuje.

Čech říká, že se často nemluví o tom, že bylinky mohou interagovat s léčivy. "Pokud je člověk starší a bere těch léčiv víc, tak je to téměř jisté, že se to může stát. Známá je třeba třezalka. Spousta žen takto otěhotněla, i když brala hormonální antikoncepci, protože si udělaly třezalkový čaj, kvůli kterému nefungovala," upozorňuje fytoterapeut, který se zabývá léčivými rostlinami.

S léky kromě bylinek reagují i potraviny, například citrusy. "O grepu se to ví, že zvyšuje účinnost léčiv, ale dělají to všechny citrusy. Může být problém i sklenička pomerančového džusu. A třeba když si dáme paracetamol, látku, která je v paralenu, na snížení horečky, a dáme si banán, tak to nebude fungovat, protože v tom banánu jsou enzymy, které začnou v žaludku to léčivo rozkládat," říká Čech.

Léčivé rostliny mohou ale pomoci, často s chronickými nemocemi, na které konvenční léky už nezabírají. "Je v nich obvykle jedna chemická látka, která funguje jedním způsobem, a často jednoduché řešení nestačí a mohou pomoci naopak bylinky. Nedávno za mnou přišla paní, která užívala mletý fenykl a zázvor na bolestivou menstruaci a říkala mi, že po 20 letech to bylo něco, co konečně pomohlo," popisuje bylinkář.

Na sociálních sítích se často objevuje spousta doporučení na léčivé rostliny, které jsou "zázračné". "Myslím si, že třeba CBD je hype a ve výsledku tolik nefunguje, stejně tak je problematický i kratom, co se týče terapeutického využití, nebo ashwagandha, která je obrovsky populární. Má pozitivní účinky, ale i negativa a může uškodit. Jen tak zbůhdarma bych ji nenasazoval," vysvětluje.

Proč se na fytoterapeuta se zdravotními problémy obracejí hlavně mladí lidé a ženy? Proč mladí řeší své zdraví více komplexně a alternativnější cestou než starší generace? Jakou bylinku si v tomto období nasbírat a co je lepší pěstovat a co si naopak koupit? Dozvíte se ve videu v úvodu článku.