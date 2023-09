Šéf největší nemocnice: Jestli se bojím covidu? Ano, ale kvůli přestřeleným reakcím

Virology nyní znepokojuje nová varianta koronaviru, které se říká pirola. Šéf největší nemocnice v Česku FN Motol Miloslav Ludvík ale varuje před zbrklými kroky. "Bojím se přestřelených reakcí, aby zase někoho nenapadlo zavírat školy a nemocnice. To bylo oboje z mého pohledu jedním z největších zločinů," říká Ludvík.

Ředitel motolské nemocnice doufá, že se tak extrémní situace už opakovat nebude. "Já jsem byl ostře proti a domnívám se, že významná část těch nadúmrtí, která se připisují covidu, byla způsobena tím, že ti lidé nevyhledali včas zdravotní péči," vysvětluje.

Podle Ludvíka by se měly očkovat především rizikové skupiny lidí. "Důležité je si říci, že očkování opravdu nechrání proti tomu, aby se člověk nakazil, očkování je opravdu důležité pro rizikové skupiny, aby nedošlo k tomu těžkému covidu, který opravdu má někdy fatální důsledky," varuje.

V motolské nemocnici je podle něj více nakažených zaměstnanců než pacientů. "A pravda je, že to, co jsem viděl ve svém nejbližším okolí, tak ten covid má takový divoký nástup, že najednou máte vysoké horečky, ale ty relativně rychle odezní. Po čtyřech dnech ti lidé vypadali dobře," říká Ludvík s tím, že ale nemusí jít o standardní průběh nemoci. Co bude na podzim, si predikovat netroufá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-5:00 V jakém stavu je podle ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka české zdravotnictví a v jakém stavu jsou čeští doktoři v nemocnicích? Je hrozící stávka mladých doktorů jen střet generací, anebo jsou jejich požadavky podle Ludvíka namístě? Je odměňování doktorů dostatečné?

5:00-9:50 Dostávají se pacienti, kteří jdou do nemocnice, do bezpečných rukou, anebo může být jejich ošetřující lékař unavený a vyčerpaný? Dá se přesčasům v této profesi vyhnout? A jak je na tom Česko s počtem doktorů?

9:50-12:45 Měli by pacienti do budoucna počítat s případnou finanční spoluúčastí při jejich hospitalizaci v nemocnicích? Proč to podle Ludvíka nemocnicím nepomůže.

12:45-16:17 Co by potenciálně nesloužení přesčasů znamenalo pro nemocnice? Jsou přesčasy bezpečné pro pacienty? Co by podle Ludvíka pomohlo zlepšit situaci na zdravotnických pracovištích?

16-17-19:44 Jsou přesčasy dobrovolné, nebo může zaměstnancům, kteří je odmítnou, hrozit nějaký postih? Dá se dosáhnout toho, aby byla maximum dvanáctihodinová směna?

19:44-23:26 Jak je to s dostupností zdravotní péče v Česku? Daří se nemocnici Motol dodržovat časové lhůty úkonů? Měli bychom se na podzim opět obávat covidu?