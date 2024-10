I když školy posílily bezpečnost, případným útokům zcela zabránit nelze

Školy v posledních letech posílily bezpečnost, zaměřují se na ni více než dříve. Zavedly například vstupy na čipové karty, někde mají i turnikety či kamery. Uvedl to předseda Unie školských asociací - CZESHA a ředitel Masarykovy střední škole chemické v Praze Jiří Zajíček. S dalšími odborníky se ale shoduje na tom, že zcela zabránit případným útokům nelze.

V pondělí uplyne deset let od útoku ve Žďáru nad Sázavou, kde duševně nemocná žena ubodala v budově střední školy studenta a další tři lidi zranila.

"Nedovedu si představit, že by tomu šlo úplně zabránit. Vždycky se může stát něco, s čím se nemohlo počítat, protože to nikoho nenapadlo. Anebo - že i ty systémy někdo obejde," řekl Zajíček. Školy podle něj logicky nedokážou zajistit stoprocentní bezpečnost. "Ale dělají pro to maximum," uvedl. Podstatné podle něj je, aby se děti cítily ve škole dobře a v bezpečí.

Také podle předsedkyně organizace SOFA Lenky Felcmanové nedokážou sebelepší bezpečnostní systémy problémy s útoky ve školách vyřešit. Především podle ní neřeší příčinu útoků, tedy duševní a psychické problémy jedinců, ale až případný následek. "Měli bychom se snažit všem dětem, a ta škola je pro to ideální prostor, dát najevo že jsou ve společnosti vítány, že jsou součástí celku. To je asi ta nejlepší obrana ve formě prevence," řekla.

Útočníci se podle ní často svěřují svému okolí, proto je potřeba, aby děti uměly na situace reagovat, například upozornit na možný problém či vyžádat pomoc pro svého kamaráda, ačkoliv o ni nestojí. Je podle ní důležité se ve školách duševním zdravím zabývat a pomáhat dětem učit se, jak spory a problémy řešit konstruktivně.

Bezpečností ve školách se ve svých výročních zprávách zabývá i Česká školní inspekce (ČŠI). Podle zprávy za školní rok 2022/2023 se dařilo vytvářet vstřícné a bezpečné prostředí v převážné většině základních škol, v jedné desetině na výborné úrovni. V řadě středních škol byla podle ČŠI výborná úroveň aktivního vytváření zdravého školního klimatu, péče o vztahy mezi pedagogy, žáky a rodiči a vzájemnou spolupráci všech aktérů. Jednalo se o 21 procent gymnázií a 13 procent středních škol. V necelé desetině SŠ by se mělo podle ČŠI usilovat o zlepšení.

V minulosti se diskutovalo o statutu chráněné osoby pro učitele. O možnosti hovořil už v roce 2014 bývalý ministr školství za tehdejší ČSSD Marcel Chládek. V tuto chvíli se podle ministerstva školství další debata k zařazení učitele mezi chráněné osoby zatím nevede. "Diskuse je v této chvíli vedena spíše k zajištění obecné bezpečnosti ve školách, a to zahrnuje nejen fyzickou bezpečnost, ale i zajištění podmínek pro kvalitní výuku," uvedl úřad.

Ministerstvo také nedávno představilo portál Bezpečnost ve školách. Nadále se počítá s tím, že na realizaci opatření na posílení bezpečnosti ve školách budou vyčleněny prostředky z Centralizovaných rozvojových programů, uvedl úřad.