Takhle americký list The New York Times interpretuje aktivní pomoc Washingtonu Ukrajině: Američané vítězili nad Ruskem, Ukrajinci jim to zkazili.

The New York Times ve své analýze odhaluje mnohem hlubší zapojení USA do ukrajinského konfliktu a dává za pravdu ruské propagandě, že jde o americkou proxy válku na evropském bojišti. A jako latinskoamerická telenovela pokračuje geopolitický trojúhelník USA, Ruska a Ukrajiny. Ruský nápad zavést na Ukrajině dočasnou mezinárodní správu ukazuje Putinovu kreativitu. A také snahu oddálit řešení ukrajinského konfliktu. Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde: O všech těchto událostech a dalších, které se udály na ose Moskva-Kyjev-Washington, v novém dílu podcastu Kaviárové tousty hovoří novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská. Podcast Kaviárové tousty O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli. Předchozí díly podcastu najdete zde. Foto: Podcast Kaviárové tousty