Konec šéfa ČT Součka? Je to ve hře, stejně jako nula korun na prémiích

Radu České televize čeká příští týden mimořádné jednání, které bylo původně svoláno kvůli tomu, aby kontrolní orgán veřejnoprávní televize rozhodl o výročním bonusu pro generálního ředitele ČT Jana Součka. V danou chvíli to ale vypadá, že se hlasování odloží. Souček je totiž z jednání omluven.

Okolo osoby generálního ředitele České televize Jana Součka panuje napětí. Čekalo se, že další horké chvilky přinese řádné jednání Rady ČT svolané na středu 16. dubna. Tak tomu ale nebude. Když totiž radní v minulém týdnu zjistili, že se Souček nemůže na schůzi v tomto termínu dostavit, dlouze se dohadovali, zda si neodhlasovat termín mimořádného jednání. V polovině dubna totiž původně měli rozhodovat o výročním bonusu pro generálního ředitele za minulý rok.

Souček jim však připomněl, že 10. dubna podstoupí dlouho plánovaný chirurgický zákrok, a že se tudíž jednání o necelý týden později nebude moct zúčastnit. Radní se nakonec dopracovali k tomu, že o výročním bonusu rozhodnou na svém jednání den předtím - tedy 9. dubna. Jenže jim nedošlo, že Souček bude muset do nemocnice nastoupit den před zákrokem. Nakonec tedy bod týkající se bonusu pro šéfa ČT v programu jednání v danou chvíli není.

Předseda Rady ČT Karel Novák nicméně pro Aktuálně.cz uvedl, že nelze vyloučit, že tam onen bod někdo z radních nebude chtít přímo na jednání vrátit. On sám by chtěl, aby se o bonusu rozhodovalo jindy. A hlavně za přítomnosti Jana Součka. Finální verzi programu si v každém případě radní schválí na úvod svého jednání, které se uskuteční ve středu 9. dubna od 11:00 v Praze na Kavčích horách.

Nula korun

Bez ohledu na to, kdy se o bonusu bude rozhodovat, podle informací Aktuálně.cz někteří členové Rady ČT pracují s variantou, že jej navrhnou ve výši nula korun. Pokud bude něco takového skutečně ve hře, mohlo by jít o další krok v řadě, který by předcházel případnému hlasování o odvolání Součka z postu ředitele veřejnoprávní televize. Z logiky věci: pokud někdo míní, že si ve formě bonusu nezaslouží ani korunu, de facto tím říká, že ho chce odvolat.

S čím půjdou jednotliví radní na jednání, se těžko odhaduje. "Omlouvám se, ale toto ode mě musí nejdříve slyšet kolegové, nemůžu jim to vzkazovat přes média. Pokud jde o celkovou atmosféru v Radě ČT, nic nestandardního nevnímám. Samozřejmě existují různé názory, nicméně si myslím, že na rozdíl od některých jednání v minulých letech je tato rada většinou velmi konstruktivní," míní Novák

Vedle toho, že otázka výše výročního bonusu tradičně bývá hojně sledované téma, pozornost poutá i fakt, že kontrolní orgán veřejnoprávní televize o něm bude rozhodovat několik týdnů poté, co jeho víc než dvoutřetinová většina schválila poměrně ostře formulované výtky generálnímu řediteli. První se týkala "zlatých padáků", druhá začerňování smluv, třetí komunikace Jana Součka ve veřejném prostoru.

Bez ohledu na jejich oprávněnost platí, že je lze chápat také jako nutnou podmínku, která musí předcházet případnému návrhu na odvolání generálního ředitele (viz box).

Za jakých podmínek lze odvolat generálního ředitele ČT V zákoně o České televizi se píše toto: "Rada může odvolat generálního ředitele z funkce: a) neplní-li ČT úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle tohoto zákona nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu České televize, jestliže byl generální ředitel na tuto skutečnost Radou v době posledních dvanáct měsíců písemně upozorněn; b) poruší-li generální ředitel své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem České televize, jestliže byl generální ředitel na porušení svých povinností Radou v době posledních dvanácti měsíců písemně upozorněn."

Nemusí to znamenat, že bude Souček v dohledné době odvolán z funkce. Zrovna tak je ale nutné počítat s tím, že jde o scénář, se kterým někteří radní pracují. K odvolání generálního ředitele ČT je přitom potřeba dvou třetin hlasů radních z osmnácti, přičemž pro výše zmíněné výtky hlasovalo ve dvou případech dvanáct a v jednom případě třináct radních.

Jinak řečeno: Souček v danou chvíli ztratil podporu přesně tolika radních, kolik by jich bylo potřeba k jeho odvolání. Zároveň však platí, že hlasovat pro výtku je kvalitativně a svým dopadem o dost jiná disciplína, než zvednout ruku pro jeho odvolání. Navíc v čase, kdy se blíží sněmovní volby a ČT, bude zjevně jedním z bitevních polí, na kterém se souboj o hlasy voličů odehraje.

Také proto musí být Souček ve střehu. Ostatně i někteří radní v zákulisí přiznávají, že se může stát cokoli. A ani jejich předseda se netají tím, že se hlasování na odvolání ředitele může na některém z příštích jednání objevit jako návrh.

"Hypotetická možnost to určitě je. Avšak podle našeho jednacího řádu - pokud by tak chtěl někdo učinit, tak to musí udělat deset dní předem," připomněl Novák.

Pozastavené pořady

Což si zjevně uvědomuje i sám Souček, neboť v mezičase oslovil všechny zaměstnance ČT s tím, že usnesení radních nebere na lehkou váhu. Ke své smůle ale na stejném jednání Rady ČT přišel s tím, že se management ČT rozhodl pozastavit výrobu několika pořadů vysílaných na ČT24 včetně Fokusu Václava Moravce.

A byť mezitím radní dopisem ubezpečil, že pokud zákonodárným procesem projde "velká mediální novela", která mimo jiné počítá s navýšením koncesionářských poplatků, tak výrobu pozastavených pořadů obnoví, některé členy kontrolního orgánu ČT tím popudil. Třeba členka Rady ČT Ivana Chmel Denčevová pro Aktuálně.cz uvedla, že ji to překvapilo a že to nepovažuje za správné rozhodnutí.

"Pokud bylo důvodem pozastavení výroby šetření, tak by bezpochyby bylo rozumné vyčkat, jak se k mediální novele postaví Senát. Pokud kladně, a pořady se do vysílání vrátí - jak generální ředitel uvedl, tak by zrušení pořadu bylo platné pár týdnů a ona úspora v řádu směšnosti z rámci celého rozpočtu ČT," zdůraznila. Senát by měl o mediální novele rozhodovat příští týden.

Stejně jako v případě jeho předchůdce v čele ČT Petra Dvořáka odpovídá horní hranice výročního bonusu pro Jana Součka desetinásobku jeho měsíční hrubé mzdy. Součkova měsíční mzda činí 289 tisíc korun. Mezi kritéria pro přiznání bonusu patří například komunikace s Radou ČT, hospodaření ČT a plnění rozpočtu, úroveň TV vysílání, manažerské výsledky a dodržování právních norem.

V minulém roce Součkovi Rada ČT přiznala bonus za období říjen 2023 (kdy v čele ČT střídal Dvořáka) až prosinec 2023, a to ve výši osmdesáti procent. V éře Petra Dvořáka bývalo zvykem přiznávat generálnímu řediteli bonus v plné výší. I když ani on nedostal vždy sto procent. Například za období od ledna do září 2023 mu radní schválili bonus ve výši 92,5 procenta.

(autor článku byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT)

