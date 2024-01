Policejní zásah proti střelci ve škole: Pět otázek, na které stále chybí odpověď

I když policejní odbor vnitřní kontroly nezjistil v jednání sboru v den střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy žádné výrazné pochybení, zůstává kolem událostí několik nezodpovězených otázek. Některé zatím nemohou objasnit kvůli probíhajícímu vyšetřování. U dalších jsou ale reakce policie nejasné, nebo si dokonce protiřečí. Aktuálně.cz shrnuje nejzásadnější z nich.

1. Kdy policie zjistila, že je mladík nebezpečný?

Policisté museli na úterní tiskové konferenci opakovaně odpovídat na dotazy, v jaké chvíli zjistili, že hledaný student filozofické fakulty může být nebezpečný svému okolí. Podle jejich tvrzení to nevěděli do doby, než začal na fakultě těsně před 15. hodinou střílet. Do té doby pracovali s verzí, že jde o muže, který chce "jen" spáchat sebevraždu.

Některé informace ale ukazují, že policie tušila či věděla, že je nebezpečný. Například proděkan fakulty Daniel Berounský vypověděl, že zhruba ve 13:30 potkal u vrátnice u vstupu do budovy uniformované policisty, kterých se zeptal, jestli něco nepotřebují. "Jeden z nich ukázal na mobilu fotografii a řekl, že 'se k fakultě asi blíží', je asi psychicky narušený a může být nebezpečný. Ptal se, jestli jsme ho neviděli," popsal Berounský.

Navíc policie vyhlásila ve 13:15 pátrání po pachateli a připsala u něj poznámku: Ozbrojený a nebezpečný. Ve 13:19 zjistila, že mladík legálně drží osm zbraní včetně dlouhých a také tlumiče. Kdy se dozvěděla, že má zbraně s sebou, není známo. Policie ale tvrdí, že do doby střelby to nevěděla.

Kromě toho policisté už před 13. hodinou objevili mrtvé tělo jeho otce v obci Hostouň poblíž Prahy. Kdy zjistili, že byl zavražděn, není zcela jasné. Novináři tuto otázku pokládali, aby zjistili, kdy policisté začali pracovat s informací, že mladík pohybující se v Praze je vrahem svého otce. Policie tvrdí, že toto věděla s jistotou až v 16:12, protože kvůli nastraženému výbušnému systému v domě se k muži dostala později.

Pražský policejní ředitel Petr Matějček tvrdí, že policie nevěděla, jak moc nebezpečný pachatel je. "Hlídky dostaly informaci, že pachatel je držitelem legálních zbraní. To, že je má u sebe, nebo jsou v trezoru v jeho baráku, jsme nevěděli. Upozorňovali jsme, že je nebezpečný, protože jsme museli počítat s tím, že chce spáchat sebevraždu, je to spekulace, ale my raději počítáme s tím, že nějakou zbraň může mít, nemyslím všechny, ale tu, se kterou se jde zastřelit. Tím pádem je nebezpečný sobě i okolí," sdělil.

2. Proč policie nezůstala v hlavní budově filozofické fakulty a neinformovala její vedení?

Je jasné, že policisté v hlavní budově fakulty byli, ptali se po střelci a 13:49 z budovy odešli poté, co se od studijního oddělení dozvěděli, že bude mít hodinu v jiném objektu fakulty, v Celetné ulici. Ta se nachází zhruba deset minut od hlavní budovy. "Okamžitě jsou aktivizované všechny síly do tohoto místa," popsal v závěru loňského roku náměstek pro pražskou kriminální policii Vojtěch Motyka.

Související Střelba na filozofické fakultě 2023 Infografika

Jenže nebylo jasné, proč policie alespoň někoho nenechala v hlavní budově. Policisté se tento týden hájili tím, že museli pokrývat poměrně velký prostor, a to nejen budovu v Celetné ulici, ale také Pařížskou ulici, kde se měl mladík podle signálu mobilního telefonu pohybovat.

"Vezměte si, v Pařížské ulici jsou židovské hřbitovy i Staroměstské náměstí, je tam metro. My jsme museli střelce hledat na více místech. Víc sil prostě nebylo, snažili jsme se ochránit co nejvíce míst. V té době nám to ukazovalo Pařížskou, a tam všude naši policisté operovali, " bránil se otázkám ředitel pražské policie Petr Matějček. Ale nemohli přece jen zůstat nějací policisté v hlavní budově? "Nezůstali v hlavní budově, protože měli jasně dané, kde by se měl střelec nacházet. Představte si hypoteticky, že bychom vyklidili fakultu a on střílel v židovských hřbitovech a bylo tam krveprolití," odpověděl ředitel, podle kterého policie nasadila celkem 490 lidí. Všem velmi děkoval a stavěl se za jejich postup.

Policejní prezident Martin Vondrášek ovšem přiznal, že policie se jednoznačně dopustila chyby, když neinformovala vedení fakulty. Z popisu událostí z pohledu fakulty je toto pochybení o to nepochopitelnější, protože policisté, kteří v budově byli, dostali informaci, že vedení zasedá. Věděli také, že jsou v prvním patře. "Řekl jsem jim, že paní děkanka je nyní s proděkany o patro výš, a kdyby bylo cokoli potřeba, mohou za námi přijít. Policista na tuto nabídku nijak nereagoval," uvedl proděkan Berounský.

3. Byl pachatel psychicky nemocný? A proč vraždil?

Ani tyto otázky zatím nemají odpověď. Policisté prý určité informace mají, ale nechtějí je sdělit. Zpráva o psychických problémech mladíka se objevila v policejních dokumentech hned po střelbě, ale nebyla nijak upřesněná. A ani na úterní tiskové konferenci k ní policisté nic nového nepřidali. Motiv ale není známý. Policisté potvrdili dřívější informaci, že v domě útočníka našli dopis na rozloučenou. Nyní dodali, že existovala ještě druhá kopie. Co v dopise stálo, zatím nechtějí prozradit.

"Motiv je stále v rámci prověřování, proto není možné uvést bližší informace. Pokud jde o dopis na rozloučenou, byl nalezený v trvalém bydlišti podezřelého, a dále byl totožný dopis nalezen u podezřelého na filozofické fakultě. K obsahu dopisu se v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat, je to otázka dalšího prověřování," prohlásil doslova náměstek ředitele pražské policie Vojtěch Motyka.

4. Jak blízko byli policisté pachateli po střelbě v Klánovickém lese?

Střelbě na filozofické fakultě předcházela dvojnásobná vražda v Klánovickém lese na okraji Prahy. K té došlo 15. prosince před 15. hodinou, kdy policii zavolala žena, která slyšela v lese střelbu. Na místě zůstala mrtvá dvouměsíční holčička a její otec. Policisté spustili rozsáhlé pátrání, dva dny prohledávali les a prověřovali mnoho různých poznatků.

Mezi nimi bylo podle nalezených nábojů i zjištění, z jaké zbraně pachatel střílel. Policisté prověřili, že takovouto zbraň vlastní v Česku zhruba čtyři tisíce lidí - včetně pozdějšího útočníka z fakulty. Pustili se do jejich prověřování. Jestli ale měli v hledáčku i pachatele, není jasné. "Bohužel, náš podezřelý bydlel ve Středočeském kraji. Chybělo nám pár dní, abychom předešli této tragické události," řekl Aleš Strach, šéf prvního oddělení zabývajícího se vraždami a dalšími násilnými zločiny.

5. Jak se mohlo stát, že mladík vlastnil tolik zbraní a měl zbrojní průkaz?

Policisté tvrdí, že stále prověřují, zda nedošlo k pochybení, když si pachatel před útokem nakoupil tolik zbraní. Zatím se ale zdá, že jen využil stávající pravidla, která mu umožnila získat zbrojní průkaz i množství zbraní a střeliva. Je možné, že po této tragické události parlament zákon změní, jisté to však není. Například když se nyní objevil návrh, že psychicky nemocní lidé by už neměli mít možnost získat zbrojní průkaz, odmítli to psychiatři. Podle nich nelze vždy poznat, zda je dotyčný jedinec psychicky narušený.

Mimochodem, náměstek Motyka ke zdravotnímu stavu střelce toho mnoho neřekl. "Registroval jsem určité spekulace ve vztahu k pachateli, jestli byl psychiatrickým pacientem. Tato je otázka prověřování, kterou nyní nebudeme blíže komentovat," upozornil. A podobně reagoval na dotaz ohledně pořízení zbraní. "Čelili jsme otázkám, kdy, případě kde, kupoval podezřelý zbraně, případně náboje. Toto je opět otázka prověřování, ale můžu uvést, že zbraně získal legálně a nakoupil je v průběhu roku 2023," podotkl.

