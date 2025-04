Na to se zapomíná. Čechům zlevní vše, co Trump zdanil, už se to stalo, říká ekonom

Trumpova nová cla způsobí snížení cen v Evropě, odhaduje ekonom ze společnosti Datarun Petr Bartoň. Snižování cen a zvýšený příliv zboží do Evropy bude podle něj pokračovat až do doby, kdy Evropská unie stanoví cla proti Spojeným státům, popřípadě asijským zemím, které budou vnímat evropský trh jako vítanou alternativu za ten americký.

"Když Evropská unie říkala, že bude hájit zájmy svých spotřebitelů a výrobců, nebyla tak úplně čestná. Ona totiž bude chránit zájmy výrobců, protože levnější dovoz ze zbytku světa bude nyní konkurencí pro evropské výrobce, kteří by museli snížit výrobu."

"Je to asymetrie, ale tak už to halt v té reálné politice chodí - že sice něco prodáváte v zájmu spotřebitelů, ale ve skutečnosti je to proti jejich zájmu," glosuje ekonom. "Máme to ověřené z Trumpova prvního volebního období, kdy uvalil cla na celosvětový dovoz oceli a hliníku a následkem toho v Evropě ocel a hliník skutečně zlevnily."

Bartoň ale dodává, že spotřebitelé nutně neuvidí u zboží nižší cenovky. V době inflace totiž může dojít jen ke zpomalení zdražování.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

00:06-10:16 Miluje Donald Trump cla? Kde vzal čísla, ze kterých vycházel? Co je to "manipulace s měnou" a "další obchodní bariéry"?

10:16-16:50 Líbilo by se Trumpovi, kdyby Spojené státy jen vyráběly a prodávaly, ale od nikoho nic nenakupovaly? Jak na ohlášení nových cel reagovaly trhy? Jaké dopady očekává Bartoň na americkou ekonomiku?

16:50-23:40 Může se výroba skutečně do USA vrátit? Je zrušení cel proti Kanadě precedentem? V čem funguje lépe americký pracovní trh?

23:40-27:05 Budou mít cla nějaký dopad na Českou republiku? Zlevní Trumpova cla proti Evropě cenu pro spotřebitele?