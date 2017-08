Vojáci na Karlovarsku cvičí obranu před nepřítelem ze sousedství, na cvičení dohlíží i Stropnický

před 9 minutami

Čeští vojáci na Karlovarsku pořádají cvičení Opeřený had. Podle scénáře zasazeného do fiktivních států Sequena, který je situovaný do hranic České republiky, brání invazi armády sousední Bothnie. Konflikt začal kvůli neshodám o území a nerostné suroviny. Cvičení je podle ministra Stropnického poměrně masivní, účastní se ho na 1500 vojáků. "Je tady vlastně brigáda rychlého nasazení v jakési zmenšené podobě, má tady zastoupené prakticky všechny schopnosti, včetně třeba chemiků," vysvětlil Stropnický, který se něj sám přiletěl podívat.

Hradiště - Asi 1500 vojáků s 500 kusy techniky cvičí ve vojenském prostoru Hradiště na Karlovarsku. Podle scénáře zasazeného do fiktivních států střední Evropy se jednotky státu Sequena, který je situován do hranic České republiky, brání invazi armády sousední Bothnie. Za konfliktem stojí národnostní třenice, spor o území či nerostné suroviny. Na cvičící jednotky se přiletěl podívat ministr obrany Martin Stropnický (ANO). "Je to nasimulovaná bojová situace, není to jen fyzická příprava. Je to poměrně podrobně vypracovaný scénář na základě nějaké hypotetické situace," řekl Stropnický. Dodal, že podobný postup je v NATO běžný, vždy je ale v hypotetické situaci "zárodek něčeho, co by se stát mohlo". "Je tam napadení a cvičení na obranu České republiky," dodal. Obrazem: Výcvik s těmi nejlepšími. Čeští vojáci "zachraňovali rukojmí" s izraelskou elitní jednotkou prohlédnout galerii Cvičení je podle něj poměrně masivní, účastní se ho na 1500 vojáků. "Je tady vlastně brigáda rychlého nasazení v jakési zmenšené podobě, má tady zastoupené prakticky všechny schopnosti, včetně třeba chemiků," doplnil ministr. Smyslem cvičení je podle vedení armády mimo jiné zkontrolovat, jestli jsou 41. mechanizovaný a 43. výsadkový prapor schopny spolupráce a nasazení do operace. Kromě vojáků těchto dvou praporů je do cvičení zapojeno třeba i vedení 4. brigády rychlého nasazení. Část vojáků, která byla na Hradišti nasazena, vyjede v polovině příštího roku na misi do Pobaltí. "Cvičení je důležitou součástí přípravy jednotek 4. brigády rychlého nasazení před vysláním do sil alianční předsunuté přítomnosti (EFP - Enhanced Forward Presence), kam v příštím roce zamíří mechanizovaná rota s kolovými obrněnými transportéry Pandur a minometná četa," uvedl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Tyto jednotky budou nasazeny v uskupeních vedených Německem v Litvě a Kanadou v Lotyšsku.

