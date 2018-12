Živě: V dole ČSM zahynulo 12 Poláků a jeden Čech, do Karviné dorazili premiéři

Na úvod dnešního jednání Poslanecké sněmovny její předseda Radek Vondráček uvedl: "Vzhledem k mimořádné události se souhlasem ostatních předsedů poslaneckých klubů bych předtím, než se pustíme do každodenní agendy, dám mimořádně slovo panu poslanci Hájkovi.

Josef Hájek z ANO, oblečený v hornickém, poté pronesl řeč: "Předpokládám, že jste všichni zaznamenali, že včera v odpoledních hodinách došlo k důlnímu neštěstí na dole ČSM v Karviné. Mezi 13 postiženými, kteří zemřeli, je 11 polských horníků a dva naši. Je to opravdu velká tragédie, ten důl ČSM patří k nejmladším dolům v ostravsko-karvinském revíru, slavil 50 let a tato nehoda je nejtěžší, která v tomto dole byla. Pro mě to je tragická zpráva, já bych vás každopádně poprosil o minutu ticha a současně vzhledem k tomu, že řada hornických rodin ztratila svého tátu a děti, tak ve spolupráci s některými poslaneckými kluby vyhlásím sbírku na tyto děti a pozůstalé."