Stovka hasičů zasahuje od rána u požáru haly na zpracování dřeva v Čelákovicích

Více než sto hasičů zasahuje od rána u požáru haly na zpracování dřeva v Čelákovicích. Chemická laboratoř na místě naměřila zvýšené hodnoty oxidu uhelnatého CO, nejsou ale zdraví škodlivé. Kvůli vyššímu počtu hasičů a hasební techniky je vyhlášen třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Zranil se jeden dobrovolný hasič. Hala měří 30krát 80 metrů. Příčina požáru ani odhad škod zatím není k dispozici.

"Požár byl nahlášen chvíli po 2:00, zdálky je vidět hustý dým, hala je velká 30krát 80 metrů, uvnitř je i dřevo," řekl mluvčí hasičů Tomáš Bakalář. Na místě je podle něj devět jednotek profesionálních hasičů a 12 dobrovolných. Oblast požáru je rozdělená na tři části, hasiči ho budou podle Bakaláře zřejmě zřejmě likvidovat další hodiny. Na místě je podle něj speciální hasicí zařízení Cobra. "Na místo míří i další technika, nakladač a rypadlo," doplnil mluvčí.

Chemická laboratoř z Kamenice na místě měřila stav ovzduší. "Byly naměřeny zvýšené hodnoty CO, ale nepřekračují referenční hodnoty, které by byly zdraví škodlivé," řekl Bakalář.

Město na Facebooku uvedlo, že jde o halu společnosti Zavek. Podle starosty Josefa Pátka (ODS) by lidé neměli větrat. "Máme tady všechno, co má kola a uveze vodu," řekl po 8:00. Na Facebooku město uvedlo, že pro dopravu je uzavřená ulice Masarykova v okolí požáru a to kvůli hasičské technice na místě.

Hala leží v průmyslové zóně, kolem jsou další haly, které hasiči chrání před rozšířením ohně.