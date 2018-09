Anonym nahlásil bombu na dvou mostech v Kladně, stojí vlaky i městská doprava

před 49 minutami

Kladenská policie v úterý po 10:00 přijala na tísňovou linku anonymní oznámení o uložení bomby na Sítenský most a na most v Rozdělově. Policie oba mosty uzavřela, zastaven je také provoz na železnici, přes kterou jeden z mostů vede, řekla mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová. Kvůli bombě jsou uzavřené také ulice Vítězná, Čs. armády, Cyrila Boudy a náměstí Sítná. "Policejní hlídky okamžitě uzavřely oba dva mosty a přilehlé okolí, kde nyní probíhají pátrací akce. Do policejní pátrací činnosti byla nasazena i skupina kynologů se speciální vycvičeným služebním psem. Na místo byl přivolán i pyrotechnik," řekla Šteinerová. Uzavření mostů se dotklo také hromadné dopravy.