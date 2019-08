Žena polila tři lidi kyselinou, podle soudu úmyslně. Ve vězení má strávit šest let

Aktualizováno před 43 minutami

Krajský soud v Plzni poslal na šest let do vězení šestačtyřicetiletou Annu Kroft původem z Moldavska za těžké ublížení na zdraví. Podle obžaloby po hádce a potyčce v nočním klubu v Plzni polila dva muže a ženu kyselinou sírovou. Utrpěli popáleniny, byli několik týdnů v nemocnici a podstoupili několik operací. Obžalované hrozilo až 12 let vězení. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájce si nechali lhůtu na odvolání.

Zmocněnci poškozených požadují po obžalované náhradu škody a nemajetkové újmy 2,6 milionu korun. Nejvíc, asi 1,5 milionu, chce zraněná žena, jejíž právní zástupkyně, tak jako další dva zmocněnci, uvedli, že obžalovaná jednala úmyslně. Dalších 345 tisíc korun chtějí dvě zdravotní pojišťovny a další desetitisíce majitel domu za vzniklé škody. V centru Plzně zaútočila žena kyselinou, zasáhla tři lidi. Jednu ze zraněných vezl vrtulník do Prahy číst článek Státní zástupce, který navrhoval trest 5,5 až 6,5 roku, si vzal lhůtu na rozmyšlenou. Obhájce uvedl, že se musí poradit se svou klientkou, která se podle jeho názoru určitě odvolá. Kroft u vyhlášení rozsudku nebyla, protože je v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Soud požádala, aby jednal v její nepřítomnosti. Podle obhájce Františka Korandy žena trpí duševní poruchou od roku 2005, kdy jí po přestřelce zemřel manžel v náručí. "Stav klientky je asi vážný, tento týden jsem ji ani nemohl v nemocnici navštívit," uvedl. Zatím zůstane v zařízení, o případném umístění do vězení by po pravomocném rozsudku rozhodl vězeňský lékař. Úmysl, ne nutná obrana, uvádí obžaloba Podle obžaloby vzala lahev s čističem odpadů s 96procentní kyselinou sírovou a polila tři lidi. Pronásledovala je až na schody a do průjezdu klubu a dál na ně žíravinu lila, i když všichni křičeli, uvedla obžaloba. Způsobila jim poleptání druhého až třetího stupně na hlavě, obličeji, krku, rukou i dalších částech těla, uvedl státní zástupce. Podle něj bylo úmyslné zavinění jednoznačně prokázané a nešlo o nutnou obranu. Žena v erotickém klubu útočila zřejmě kyselinou sírovou. Policie zatím nikoho neobvinila číst článek Kroft, která se narodila v Moldavsku, ale má české občanství, se přiznala, ale tvrdila, že si neuvědomovala, že použila kyselinu. Když dva muži a žena bili dalšího muže v nočním klubu, měla prý strach, že ho zabijí. Chtěla na ně chrstnout vodu, tak jako na psy, když se perou. Sáhla do sousední úklidové komory a vzala lahev. Byla prý v šoku, neuvědomovala si, co drží v ruce. Nevnímala ani bolest. Při rvačce si poranila nohu. "Poškození byli poléváni po desítky sekund, možná i jednotek minut," řekl při vyhlášení rozsudku předseda senátu Martin Kantor. Obžalovaná si podle něj byla vědoma toho, co drží v ruce a jakou látku láhev obsahuje.