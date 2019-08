Při nočních nehodách na jihu Moravy zemřeli dva lidé. Jeden z řidičů narazil do náspu

Dva lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách, které se staly na jihomoravských silnicích v noci na čtvrtek, informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. První tragická nehoda se stala půl hodiny před půlnocí na 183. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno, druhá čtvrt hodiny před půlnocí nedaleko Komořan na Vyškovsku.

Na D1 zemřel devětačtyřicetiletý řidič dodávky. "Čelně narazil do zadní části návěsu kamionu. Řidič dodávky byl v kabině zaklíněný a lékař záchranné služby oznámil jeho úmrtí," uvedl Mikoška. Mluvčí policistů Bohuslav Malášek řekl, že se řidič dodávky pravděpodobně dostatečně nevěnoval řízení.

Hasiči řidičovo tělo z auta vyprostili a pomohli s úklidem silnice. Dálnice byla ve směru na Brno uzavřená a policisté odkláněli provoz. Auta se na dálnici vrátila znovu ve čtvrtek po třetí hodině ráno.

Druhá tragická nehoda se stala na Vyškovsku. Na vedlejší silnici vedoucí z Rousínova do Komořan řidič osobního auta nevjel pod železniční viadukt a narazil do vysokého náspu. Podle dosavadních zjištění policistů sedmadvacetiletý řidič nezvládl na mokrém povrchu řízení a vrazil do části železničního mostu.

"Hasiči z vozu vyprostili řidiče, který však svým zraněním na místě podlehl. Zásah hasičů trval do dnešní jedné hodiny ranní," uvedl Mikoška.