Pavel: Výkonnost týmu se měří podle nejslabšího. Rozdělujme daně podle úrovně regionů

Rozdělování daní by se mělo více přizpůsobit kvalitě života v regionech. Slabým krajům je třeba více pomoci, řekl dnes prezident Petr Pavel na debatě s občany po příjezdu na dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje. Podle něj se celková úroveň státu musí hodnotit podle nejslabších regionů. Právě Karlovarský kraj patří mezi ty, které jsou v řadě oblastí na posledních místech ve srovnání s ostatními kraji.

"Výkonnost týmu se měří podle nejslabšího hráče. Pokud bude některý region zaostávat, bude brzdou pro celou republiku. Zatím jsme k tomu ale systémově nepřistoupili," uvedl Pavel. Bylo by podle něj vhodné stanovit koeficient pro rozdělování daní vyšší tam, kde problémy jsou. "Ale zatím se do toho nikdo nechce pouštět. Je to citlivé a chce to velkou politickou odvahu. A když jde stranám o preference, tak nechtějí přicházet s tím, že budou nepopulární a bude to někoho bolet," konstatoval Pavel.

"Měli bychom si udělat mapu republiky podle kvality života, sedm nebo osm kritérií, které by se ohodnotily body. A podle nich bychom měli nastavovat rozpočtové určení daní a směřovat zdroje tam, kde jsou rozdíly největší," dodal Pavel.

To co tu máte krásného, vám nikdo nesebere

Prezident o Karlovarském kraji hovořil i s optimismem. "Má spoustu předpokladů, aby byl žádaným místem pro bydlení. Je tu krásná příroda. Jakmile se zlepší dopravní dostupnost, až se podaří mít vlastní vysokou školu, tak pobídky, aby tu lidé zůstávali, začnou růst. Věřím, že se to obrátí a že tu budou chtít lidé víc být. To, co tady máte krásného, vám nikdo nesebere," řekl v debatě.

Na ni přišlo do hlavního sálu karlovarského hotelu Ambassador asi 200 lidí, kteří ho zaplnili zhruba ze dvou třetin. Prezidenta se ptali například na dostavbu dálnice z kraje, špatné železniční spojení či přenáší nákladů státu na obce.

Dvoudenní návštěva prezidenta bude v pondělí pokračovat jednáním s představiteli Karlovarského kraje a obcí a měst. Stěžejním tématem jednání se starosty z regionu bude například problematika sociálně vyloučených lokalit, strukturálních postižení kraje nebo vzdělávání. Během své návštěvy zavítá do Karlových Varů, Kraslic a Mariánských Lázní. V prezidentských volbách v Karlovarském kraji dali loni voliči před Pavlem přednost jeho protikandidátovi Andreji Babišovi (ANO).

Prezident byl v tomto týdnu dva dny v Ústeckém kraji, kde absolvoval dva kulaté stoly, jedním z témat byly také sociálně vyloučené lokality. Na závěr návštěvy uvedl, že základním problémem sociálně vyloučených lokalit je jejich koncentrace do malého území, kdy 70 procent těchto lokalit je ve třech krajích.

Pavel v prvním roce svého úřadování na Hradě navštívil všechny kraje kromě Ústeckého a Karlovarského, do nichž zavítal ještě před svou inaugurací. V Karlovarském kraji byl naposledy 4. září 2023, kdy na základní škole v Bukovanech zahájil nový školní rok.

