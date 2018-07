Soud obnovil trestní stíhání kvůli kontaminované vodě v Dejvicích, dvojici hrozí až pět let

Přívoz pitné vody do Dejvic | Foto: Ludvík Hradilek

Kvůli vodě znečištěné bakteriemi a viry onemocněly v roce 2015 více než čtyři tisíce lidí.

Praha - Pražský městský soud zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání muže a ženy, které obžaloba viní z nedbalostního obecného ohrožení kvůli kontaminaci vody v Dejvicích a Bubenči. Ve čtvrtek to uvedla mluvčí instituce Markéta Puci s tím, že obvodní soud nyní bude muset obžalobu projednat.

"Městský soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném 12. července. Vyhověl stížnosti státního zástupce proti květnovému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6, který zastavil trestní stíhání obou obžalovaných. Soudu prvního stupně se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl," sdělila Puci.

Obvodní soud ani státní zastupitelství v květnu nechtěly důvod zastavení stíhání komentovat. Podle zjištění dospěl obvodní soud po prostudování obžaloby k závěru, že skutek nebyl trestným činem a že neexistuje ani důvod pro postoupení věci do přestupkového řízení.

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Následně po požití kontaminované vody skončilo 33 lidí v nemocnici kvůli střevním potížím. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A. Podle radnice Prahy 6 se odstávka vody dotkla 18 000 obyvatel.

Obžalobu na muže a ženu z Pražských vodovodů a kanalizací podalo státní zastupitelství letos v dubnu. Kriminalisté tvrdí, že dvojice porušila důležitou povinnost vyplývající ze svého zaměstnání. Obyvatele Prahy 6 prý uvedla v nebezpečí těžké újmy na zdraví, protože nedodržela postupy před opětovným připojením opraveného vodovodního řadu do sítě. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí obžalovaným až pětileté vězení nebo zákaz činnosti.

