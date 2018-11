Vrták na Bořislavce poškodil kromě tubusu metra i dvě projíždějící soupravy

Většina z vás zřejmě zachytila, že při stavbě budovy došlo k poškození tubusu metra A nedaleko stanice Bořislavka, do kterého se provrtal vrták. To se stalo ráno v neděli 21. října, přičemž provoz metro obnovilo po cca dvou hodinách. Chtěl jsem se do tubusu podívat, abych zkontroloval rozsah poškození, jak už je ale "dobrým" zvykem, opět se okolo toho rozehrála nepěkná hra. Nejprve nás tam Dopravní podnik vůbec nechtěl pustit s tím, že se jedná o rutinní opravu. Po víkendu svolil, ale že prý bez novinářů. Nakonec mohli i novináři. Oproti tomu developer neměl nic proti, abychom se na stavbu šli podívat a od začátku nám vycházel vstříc. Co se ale nestalo - dva dny poté, co jsme byli s redaktory TV Prima a Blesku při utěsňování díry, někdo poslal redakci Blesku fotografie, z kterých je vidět, že vrták soupravu opravdu poškodil. A já dostal dotaz, jak je možné, že jsem na svůj facebook napsal, že se ve volném prostoru vrták ihned zastaví a že i kdyby se soupravy dotkl, ta by ho ulomila a cestujícím tedy nic nehrozí. Podotýkám, že takovou informaci, natož fotografie, mi dole v metru nikdo z přítomných nepodal, byl jsem informován, že soupravu poškodil padající beton. Což na fotkách opravdu nevypadá. Dopravní podnik mě tedy trochu uvedl v omyl. Proč? Dovolím si malý kontext, protože ne všichni máte čas do detailu sledovat personálie a jednotlivé vazby. Generálním ředitelem DPP je nominant hnutí ANO Martin Gillár. Hnutí ANO v Praze 6 ve volbách opravdu neuspělo a z rady se poroučí. Jdeme dál. Předsedou dozorčí rady Dopravního podniku byl až do letošního ledna radní Petr Dolínek. Ten Petr Dolínek, který pro dopravu v Praze neudělal téměř nic. A s kterým si kvůli tomu opravdu neberu servítky. Zajímavější ale je, že jeho asistentem je jistý Michal Pokorný, který je zároveň předsedou Spolku pro Hanspaulku a prostřednictvím spolku jako aktivista výstavbu objektu na Bořislavce blokoval řadu let, a to jak formou odvolání, tak prostřednictvím žalob. A nejen na Bořislavce. Aneb, jak praví klasik: Náhoda? Nemyslím si... Jde o poslední pokus dua Dolínek-Pokorný si do nás kopnout. Protože proč by se jinak DPP zuby nehty bránil nám opravu a rozsah poškození ukázat? To hraje na to, že dostali pokyn "shora". Stejně jako následné úniky fotografií do médií až po mé návštěvě a prohlášení. Proč nebyly poškozené soupravy zveřejněny hned? A nebýt toho, že jsme nakonec žádost o návštěvu museli hnát až přes představenstvo, asi bychom se tam ani nedostali a lidé by se nedozvěděli, jak to tam opravdu vypadá.