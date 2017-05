Pražský dopravní podnik měl loni zisk 1,84 miliardy korun. Tržby klesly, ale přibylo cestujících

před 1 hodinou

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) hospodařil v minulém roce se ziskem 1,84 miliardy korun. Vyplývá to z účetní závěrky, kterou schválili radní hlavního města. Část peněz použije DPP na úhradu ztráty z minulých let, zbytek převede na účet nerozděleného zisku. Výsledek hospodaření je včetně dotace od města, kdy mu z 12,9 miliardy Kč zbylo 231,373 milionu. DPP je největší městská firma vlastněná Prahou.

Na úhradu neuhrazené ztráty minulých let půjde z celkového zisku 266,213 milionu korun. Tím se dopravní podnik definitivně zbaví ztráty z minulých let. Zbylá částka 1,569 miliardy bude převedena na účet nerozděleného zisku DPP minulých let.

Z účetní závěrky vyplývá, že tržby z jízdného loni klesly na 3,669 miliardy korun. Předloni na jízdném utržil podnik 3,788 miliardy korun. Přestože dopravci tržby klesly, zvýšil se počet cestujících. Zatímco v roce 2015 přepravil DPP asi 1,172 miliardy cestujících, loni to bylo 1,187 miliardy. Nejvíce lidí přepravil podnik metrem, a to zhruba půl miliardy.

"Vlivem zlevněného ročního kuponu došlo meziročně k nárůstu jeho prodeje o 20 tisíc kusů. Částečně však došlo k přesunu cestujících z čtvrtletních a měsíčních kuponů, proto jsme vykázali pokles tržeb," uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar. Loni si roční kupon za 3650 korun koupilo 348 444 lidí, předloni 121 644 lidí. Další část cestujících si ale na rok 2015 koupila kupon za původní cenu 4750 korun.

Vlastní kapitál DPP se loni zvýšil o necelé dvě miliardy na 63 miliard korun. Naopak poklesla výše dlouhodobých i krátkodobých závazků podniku. Základní kapitál firmy byl k 31. prosinci 2016 asi 30,7 miliardy korun.

DPP je největší městská firma, která zaměstnává necelých 11 tisíc lidí. Jejím stoprocentním vlastníkem je hlavní město. Od Prahy dostává na provoz ročně téměř 13 miliard korun. Část peněz vrátí městu, zbytek převede na zajištění letošního provozu nových spojů. Skutečné náklady za rok 2016 pak DPP vykázal ve výši 15,25 miliardy Kč.