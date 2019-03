Praha prověří elektroměry pražských bytů. Chce vědět, kolik z nich zeje prázdnotou

Praha podle primátora Zdeňka Hřiba (piráti) připravuje několik opatření, jak srazit cenu zdejších bytů. Ve spolupráci se společností PRE připravuje analýzu, která podle odečtu elektroměrů odhalí, kolik bytů si majitelé koupili jen na investici a nechávají je prázdné. Takovým vlastníkům by mohla hrozit vyšší daň z nemovitosti. Mimo to magistrát chystá opravy městských bytů, ve kterých dnes nikdo nežije, protože jsou kvůli svému stavu neobyvatelné.

"Jsou tady tvrzení, že se mnoho bytů v Praze prodává pouze na investice a zůstávají prázdné. Jedni říkají, že je jich zanedbatelný počet, druzí, že jde o zásadní problém, který zvyšuje cenu bydlení v metropoli. Ve skutečnosti je ale dostupných jen velmi málo objektivních dat, která by pocházela z nezávislých zdrojů," uvedl Hřib pro Aktuálně.cz.

Problém je v tom, že není mnoho způsobů, jak jednoduše zjistit, zda byt někdo skutečně obývá, či nikoliv. Trvalé bydliště například může mít člověk jinde než v bytě, ve kterém žije. Přesnější obrázek o tom, jestli investiční byty představují v Praze závažný problém, tak chce metropole získat pomocí anonymizovaných údajů společnosti PRE o spotřebě elektrické energie. Spolupráci za město domlouvá Institut plánování a rozvoje.

Odpověď na otázku, kolika bytům chybí obyvatelé, dá jednoduché sledování elektroměrů v pražských bytech. "Pokud se netočí, nebo se točí jen velmi málo, indikuje to, že je ten byt prázdný," říká Hřib.

V úvahu přichází daň na prázdné byty

S podobným problémem, tedy prázdnými byty skupovanými na investice, se potýká řada zahraničních metropolí. Například kanadský Vancouver se jej rozhodl řešit zavedením takzvané "daně na prázdné domovy". Majitel každého vancouverského bytu, který nedokáže doložit, že byl v uplynulém roce alespoň šest měsíců obývaný, musí zaplatit dodatečnou daň ve výši jednoho procenta hodnoty dané nemovitosti.

Aby se vlastník dani vyhnul, musí mít v bytě někdo hlášené trvalé bydliště či platnou nájemní smlouvu s tím, že si úřady snaží ověřit, zda nejde o podvodné chování. Tomu, kdo nepravdivě tvrdí, že je jeho byt obýván, hrozí pokuty v řádech stovek tisíců korun.

Poprvé majitelé bytů ve Vancouveru platili daň letos. Čisté výnosy z daně pak město investuje do projektů cenově dostupného bydlení. Něco podobného zamýšlí i Toronto. K využití podobných daňových nástrojů se ostatně uchýlilo už i Německo či Austrálie.

Podobné opatření by podle Hřiba přicházelo v úvahu i v Praze. "V momentě, kdy budeme mít v ruce tvrdá data, která potvrdí, že je to problém, můžeme jít za ministerstvem financí, nebo jiným ministerstvem, aby to začal nějak reálně řešit," říká primátor.

Praha má sice dle zákona možnost sama navrhovat legislativu, ale historicky se jí nedaří novely z vlastní dílny ve sněmovně prosadit. "Ten, kdo pro to ve sněmovně zvedá ruku, není Praha. Proto je nutné postupovat v souhře s ministerstvem, abychom měli šanci na úspěch."

S návrhem na zavedení daně na prázdné byty přišli už v předvolební kampani komunisté. Ti odhadovali, že by díky ní mohli majitelé začít pronajímat stovky až tisíce bytů, které dnes nikomu neslouží. U komunistických poslanců by tak pražští politici mohli ve sněmovně pro novou daň najít oporu.

Praha opraví zdevastované byty

Město se chce podle Hřiba současně věnovat i prázdným bytům ve vlastnictví magistrátu. Připravuje proto rekonstrukce městských bytů, které dnes nikomu neslouží a kvůli svému stavu jsou ve statistice v kategorii "neobyvatelné".

"To je například otázka bývalého hotelu na metru Opatov, kde opravou získáme více než tři stovky nových bytů. Sloužit budou například pro důchodce, potřebné lidi, rodiny, zdravotní personál či policisty. Rekonstrukci plánuje také Praha 11 u vedlejšího věžáku Sandra, kde vznikne dalších 180 bytů. Tímto způsobem je možné levně dostat byty zpět do systému," říká Hřib.

Praha se také pustila do sledování délky stavebních a územních řízení od počátku projektu do konce odvolacích řízení. "Tušíme, že jsou problémy například v odvolacích řízeních na magistrátu, a proto už došlo k personálnímu posílení daného oddělení," říká primátor. Připravovaný projekt má kromě práce úředníků nicméně změřit, zda řízení neúměrně nezdržují aktivisté a obecně třetí subjekty, které poskytují ke stavebním řízením vyjádření.

