Pražská policie hledá cyklistu, který v srpnu sexuálně obtěžoval ženu ve Stromovce

Policie hledá muže, který je podezřelý ze sexuálního obtěžování ženy poblíž parku Stromovka v Praze 7. Událost se stala na konci srpna, policie nyní zveřejnila přibližnou podobu podezřelého. Policie prosí veřejnost o spolupráci, informace k podezřelému mohou lidé volat na linku 158.

Asi čtyřicetiletý muž štíhlé postavy přijel na kole 31. srpna k ženě s kočárkem a snažil se navázat přátelskou komunikaci. "Ta cyklistovi sdělila, ať ji nechá být a nevšímala si ho. To se mu nelíbilo a tak začal maminku osahávat na intimních místech," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Poškozená se bránila, a proto muž nasedl na kolo a společně se svým psem odjel směrem do ulice Nad Elektrárnou, dodala.

V rámci vyšetřování kriminalisté získali kamerové záznamy, na kterých je vidět podezřelý muž, jak jede na kole. Zároveň sestavili s poškozenou identikit podezřelého.

"V obličeji by měl mít vrásky a když se usmál, tak měl levý horní zub zbarvený do žluto černa," popsala mluvčí. Mluvil česky a ráčkoval, podle poškozené byl "udržovaný a čistě oblečený". Psa oslovoval Marvine, s největší pravděpodobností to bylo štěně vlčáka, tmavé srsti, doplnila mluvčí.